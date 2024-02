La Empresa Estatal de Correos pretende desmentir la realidad

Cuando el rio suena es que agua lleva. En el caso de la grave situación que padece la ciudadanía por falta de reparto a diario de la correspondencia, el rio lleva años desbordándose. Y no parece que quienes dirigen la zona se hayan percatado de que el agua les llega al cuello. Un sindicato, CGT viene en estos últimos tiempos denunciando lo que la población ya sabe porque lo sufre. La correspondencia no llega a tiempo. Le falta tiempo a la empresa Correos para publicitar una “desmentido”. Como si este sindicato mintiera. Las redes sociales están repletas de denuncias por la falta de servicio postal. Le ha faltado un milisegundo a la empresa Correos para salir al paso de los datos, aportados por el sindicato, sobre la situación insostenible que se vive por el personal de Correos en Algeciras y la vergüenza ajena que experimentan por no poder atender el reparto diario de correspondencia como la ley exige y tiene derecho la ciudadanía. Al día siguiente otro sindicato SCIF, vuelve a denunciar lo mismo, lamentando que la empresa no asuma la situación caótica que se vive en el reparto de cartas y paquetería. Cabría preguntarse si con mentiras es posible desmentir, para darse cuenta que no desmiente quien quiere, sino quien puede.

La empresa dice desmentir las acusaciones sindicales del mal funcionamiento del servicio. Y sin aportar ni un solo dato manifiesta que "Los volúmenes de envíos se mantienen dentro de la normalidad, y los plazos de calidad y entrega comprometidos con los clientes para cada tipo de producto se cumplen y están garantizados.” En honor a la verdad no miente la empresa ya que Desgraciadamente es cierto que están dentro de la normalidad, porque lo normal es el anormal, ilegal, degradante funcionamiento del servicio postal que supone retrasos muy importantes en la recepción de la correspondencia y una desorganización que parece hecha adrede para que la paquetería la comercialice las empresas privadas. Una visita a redes sociales da fe de que los sindicatos manifiestan la verdadera caótica situación, que se vive con ansiedad por las personas trabajadoras en Correos. Un ejemplo de comentario en redes sociales: “Quisiera denunciar públicamente a la compañía de Correos de Algeciras, ya que tiene “SECUESTRADO” el correo ordinario del Polígono Industrial El Cortijo Real, desde hace más de un mes. Según informan, su cartero habitual ha estado ausente y no se ha podido repartir la correspondencia. Hablamos de cartas de bancos, proveedores, etc. No sé cómo lo verán ustedes, pero esto para mí es un delito grave.”

Insiste el comunicado de la empresa mintiendo asegurando que “la calidad de su servicio y el reparto diario en todo el territorio”. Cualquier persona algecireña lleva años constatando que el reparto no se hace diariamente. Las personas que trabajan en Correos también lo saben. Es público y notorio el deterioro del servicio de Correos. La empresa va mucho más allá afirmando que crea empleo. Es evidente que no es así, ya que desde hace años la plantilla se reduce. Más bien está destruyendo empleo. Correos a nivel estatal ha pasado de 68 mil trabajadores en 2018 a algo menos de 46 mil en 2022. No llegando a 40 mil carteros y personal de oficinas. Todo el resto del comunicado de la empresa es un conjunto de frases de marketing vacías de contenido. Más aún cuando hace dos días, el 1 de febrero de 2024, la prensa nacional da noticias del cese del presidente de Correos, D. Juanma Serrano, que llevaba en el cargo 5 años y que con anterioridad fue jefe de Gabinete de Pedro Sánchez. Bajo su responsabilidad la sociedad pública más grande del Estado ha generado unas pérdidas de más de 1.000 millones de euros. Sin que le haya temblado la mano para ponerla la cúpula de correos se llevó sobre sueldos. El Sr. Serrano, por ejemplo cobró 208 mil euros en 2022 cuando la deuda de correos ascendía a más de 600 millones de euros. Otro sindicato denuncia el haber empeorado la gestión de recursos humanos con el bautizado sistema RED24, que sobrecarga la actividad laboral de las personas trabajadoras y genera riesgos ergonómicos producidos “por encomendarles tareas de manipulado y carga de paquetes pesados, que sin duda amenazan la salud de los trabajadores, ya que se está sometiendo a una enorme presión a la plantilla, que está provocando estrés y fatiga laboral en la plantilla”. Y lo más grave es que la autocomplacencia no ayuda en modo alguno a asumir la gravedad de la situación para ponerle remedio. Ante la ceguera ¿Qué queda por hacer? Toca el turno a la ciudadanía que mediante la solicitud al Gobierno Estatal pueda reconducir la destrucción de Correos. Ya que como dice la empresa “Correos es el operador designado por el Estado para ofrecer el servicio postal universal a toda la ciudadanía, en cualquier punto del territorio, asegurando su prestación en condiciones de equidad, accesibilidad, asequibilidad y no discriminación". La pregunta es para cuando van a asumir esta importante y esencia tarea porque de momento visto lo visto parecen que pretenden “dinamitar a Correos”.

Fdo Rafael Fenoy

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es