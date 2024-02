El Barcelona acierta más que el Alavés en Mendizorroza

El FC Barcelona acertó más que el Deportivo Alavés en Mendizorroza y se llevó el encuentro por 1-3 gracias a la pegada de Robert Lewandowski, İlkay Gündoğan y Vitor Roque, que también fue expulsado, en la jornada 23 de LaLiga EA Sports.



Samu Omorodion puso el picante con el 1-2, pero el equipo culé fue fiel a su juego y no se deshizo para seguir en la pelea por el liderato.



De esta forma, el conjunto blaugrana se mantiene en la tercera posición de la tabla con 50 puntos, mientras que el equipo babazorro se queda con 26 puntos.



El equipo local tuvo las primeras ocasiones del encuentro a través de las internadas por banda derecha de Álex Sola que no encontró rematador.



Escasos minutos más tarde, llegó el primer gol del partido en un dos destellos de Gundogan y Lewandowski, que conectaron para que el polaco estrenara el marcador con una vaselina frente al portero.



El Alavés continuó en busca del gol con un activo Jon Guridi, que tuvo una de las ocasiones más claras para los locales en una jugada que remató completamente solo dentro del área, pero que Iñaki Peña paró sin complicaciones.



En la segunda mitad pasaron más cosas. Los locales arrancaron como en la primera mitad, con ocasiones claras pero con mucha falta de acierto.



Los de Xavi Hernández siguieron con su plan. Mucha posesión, combinaciones y no tardaron en ampliar la renta. Gundogan acabó convirtiendo un pase perfecto de Pedri por encima de la defensa rival.



El Alavés reaccionó con un cabezazo de Samu Omorodion tras una gran cabalgada de Sola por la derecha.



Vitor Roque fue protagonista después. El delantero sorprendió a Antonio Sivera con un remate por bajo y anotó el tercero, pero fue expulsado tres minutos después, al ver la segunda tarjeta amarilla tras un choque con Rafa Marín.



Sin embargo el equipo vasco no pudo aprovechar la superioridad en la recta final.



- Ficha técnica:



1 - Alavés: Sivera; Tenaglia (Benavidez min. 77), Rafa Marín, Duarte, Javi López; Guevara, Antonio Blanco (Hagi min. 77), Guridi (Simeone min. 63); Sola, Rioja (Abde min. 63), Omorodion.



3 - Barca: Iñaki Peña; Koundé, Araujo, Cubarsí (Romeu min. 82), Cancelo (Fort min. 45); Christensen (Iñigo Martínez min. 82), Gundogan (Vitor Roque min. 58), De Jong, Pedri (Fermín min. 74); Lamine Yamal, Lewandowski.



Árbitro: Martínez Munuera (Colegio valenciano). Expulsó a Vitor Roque. Amonestó con cartulina amarilla al local Omorodion.



Goles: 0-1: min. 22, Lewandowski; 0-2: min. 49, Gundogan; 1-2: min. 51, Samu Omorodion. 1-3: min. 63, Vitor Roque.



Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima tercera jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de Mendizorroza de Vitoria ante 19.480 espectadores.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es