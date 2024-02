El Athletic mantiene su ilusión Champions con una goleada al Mallorca

El Athletic Club mantiene su ilusión por clasificarse para la Liga de Campeones con una goleada al RCD Mallorca en San Mamés, un inapelable 4-0 materializado con dos goles de Yuri Berchiche en sendas jugadas a balón parado con remates raros, un tercero que premió el gran partido de Gorka Guruzeta y un cuarto que puso la guinda al encuentro de Iker Muniain.



El segundo y el tercer tanto de Yuri en lo que va de temporada y el décimo de 'Gurugol', el noveno en Liga, dieron al Athletic su sexta victoria consecutiva en San Mamés en el campeonato de la regularidad y el octavo si se le suman los de Copa del Rey que también solventó en ese tramo en 'La Catedral'.



Con estos tres puntos, el conjunto de Ernesto Valverde apuntala su quinta plaza, ahora solo dos puntos de la tercera y la cuarta, del Atlético de Madrid y el FC Barcelona, a la espera de que concluya esta 23ª jornada. Al sexto, la Real Sociedad, vuelve a alejarle provisionalmente a nueve puntos.



Además, este resultado anima al conjunto vasco de cara a ida de semifinales de la Copa del Rey que le mide el miércoles al Atlético en el Civitas Metropolitano.



Al Mallorca, por su parte, la derrota le deja a expensas de que la jornada se acerque aún más a un descenso del que sigue a cuatro puntos y tres posiciones. Y le supone un duro golpe anímico también de cara a las semifinales coperas, que abre el martes con la ida ante la Real en Son Moix.



De salida Valverde dio descanso a Vivian, mantuvo en el once a Yeray y devolvió al once a Paredes, con los que demostró confianza a los tres centrales; Aguirre, por su parte, también prescindió Sergi Darder y se decidió en ataque por Larin, en detrimento de Muriqi y Abdón Prats.



No se pudo saber si el plan del mexicano el era el acertado porque para el minuto 3 el Athletic se adelantó en el marcador y para el 16 ya había casi decantado el choque a su favor con dos goles de Yuri en jugadas a balón parado botadas por Nico Williams.



La primera, tras una falta de Valjent a su hermano Iñaki, lo remató Yuri de espaldas a la portería y de 'cuchara'; la segunda, un córner, tuvo una valiosa colaboración en Guruzeta, que tocó de espuela para que Yuri, casi con un escorzo colocase el balón en la escuadra con su pierna mala, la derecha.



Dos remates raros de un lateral izquierdo goleador, aunque con lanzamientos, dejaron muy escorado a favor de los locales un encuentro en el que, a pesar del dominio rojiblanco, tuvo varias llegadas bermellonas. Un cabezazo fácil para Simón de Valjient y dos disparos altos de Mascarell y Antonio Sánchez, este tras una buena jugada, fue lo que obtuvo un Mallorca superado por la pegada bilbaína.



Y aún pudo ser peor para los baleares, que vieron como Rajkovic, al que le había sido imposible a los extraños remates de Yuri, evitó el 3-0 en otro balón casi tan difícil en el minuto 32.



Aunque en esa una jugada clásica en San Mamés. Un perfecto centro desde la derecha de De Marcos, un cabezazo de ariete aún mejor de Guruzeta que merecía el 3-0 y una mano tremenda del meta serbio que dio más brillantez todavía a la jugada.



No llegó el tercer tanto rojiblanco en esa jugada y parecía que sí iba a hacerlo en la siguiente cuando Figueroa Vázquez sancionó con penalti un resbalón de Nico en el área. El VAR entró para deshacer el entuerto y lo obvio se impuso al error.



Un disparo de Iñaki Williams desviado fue lo último reseñable de una primera mitad claramente local en el marcador y en el juego.



A regreso de vestuarios el Athletic volvió a amenazar tras un resbalón de Raíllo en la frontal. Nico se hizo con el balón pero Valjent llegó para desviar su disparo a córner.



Esa jugada abrió la espita del asedio bilbaíno, que encadenó cuatro ocasiones seguidas en dos minutos. Dos disparos más de Williams y Sancet despejados a córner por la defensa rival, un cabezazo al palo de Yeray tras saque de esquina botado por Galarreta y una mano a mano de Iñaki ante Rajkovic en el que el mayor de los Williams recordó sus peores tardes rematadoras lanzando al cuerpo del portero un espléndido pase de Guruzeta.



Falló el Athletic varias oportunidades seguidas y a punto estuvo de pagarlo porque, nada más salir al campo, Nacho Vidal remató solo un córner botado por Dani Rodríguez, aunque a las manos de un firme Simón.



No aprovechó el Mallorca su gran ocasión y el Athletic ya no perdonó más. Porque en un contra inmediata bien llevada por Nico Williams Guruzeta logró el 3-0 y el premio a su gran partido. Nico abrió a su hermano, Iñaki centró, Sancet falló el intento de remate y Guru, con la caña en el segundo palo, remachó a la red como debe hacer un '9'. Inicialmente se señaló fuera de juego, pero revisó el VAR la acción y validó el tanto.



Puso la guinda Muniain con un gol postrero, en el minuto 89, a poco de salir al campo. El capitán remató a placer un centro de De Marcos, el segundo capitán, desde la derecha.



- Ficha técnica:



4 - Athletic Club: Unai Simón; De Marcos, Yeray, Paredes, Yuri; Prados, Galarreta (Herrera, m.67); Iñaki Williams (Adu Ares, m.82), Sancet (Jauregizar, m.79), Nico Williams (Muniain, m.67) y Guruzeta (Raúl García, m.79).



0 - RCD Mallorca: Rajkovic; Gío González (Nacho Vidal, m.57), Raillo, Valjent, Copete (Muriqi, m.46), Jaume Costa; Antonio Sánchez (Sergi Darder, m.57), Mascarell, Morlanes, Dani Rodríguez (Javi Llabrés, m.76); y Larin (Abdón Prats, m.76).



Goles: 1-0, m.3: Yuri. 2-0, m.16: Yuri. 3-0, m.62: Guruzeta. 4-0, m.89: Muniain.



Árbitro: Jorge Figueroa Vázquez (Comité Andaluz). Mostró tarjeta amarilla al visitante Larin (m.75).



Árbitro VAR: Valentín Pizarro Gómez (Comité Madrileño).



Incidencias: Partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports disputado en San Mamés ante 47.061 espectadores. Dato oficial.

