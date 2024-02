Chicas portuguesas al estilo danés

Nuestras vecinas portuguesas lo están petando gracias a Tik Tok. Desde hace unos meses no paran de salir vídeos del estilo ‘Portuguese Core’, aunque realmente no son las creadoras de esta tendencia porque aproximadamente hace cinco años llevan ya vistiendo las danesas este estilo tan particular, por eso diría que las portuguesas están vistiendo a la danesa. Solo hay que tirar de hemeroteca y ver desfiles de la Fashion Week de Copenhague de años anteriores. La diferencia entre ellas es que las portuguesas están bastante bronceadas y tienen un toque más mediterráneo. Pero os preguntaréis, ¿por qué se ha hecho tan viral en nuestro país de repente? Porque las chicas de marcada estética ‘cayetana’ comenzaron a emular esta tendencia y a copiar looks de las chicas portuguesas y voilá.

Sin importar cuándo se inició este estilo, está claro que activamos la alerta tendencia aunque no es para todo el mundo, porque es una corriente estética que mezcla todo tipo de estampados, colores y tejidos. Las máximas exponentes son las influs portuguesas Mafalda Patricio y Rita Montezuma, entre otras.

Las portuguesas tienen un elemento que son las flores en el cabello, que están de súper tendencia ahora mismo. Ellas llevan las de la marca Sabina Sommer y cuestan 40 €, pero tenéis versiones low cost como las de Shein en formato pinza o Stradivarius.

Os descubro marcas de estilo versión Made in Spain:

- Nesines: tienen chalecos y blusas ideales.

- Ritavon: blusas con detalles muy cuidados, pantalones muy especiales que, combinados con sus chaquetas, os marcaréis un lookazo.

- Ipa Brand: piezas atrevidas a la par que elegantes.

- Inés Cristo: prendas hechas a mano bajo pedido por ella misma y por tanto exclusivas. Se ha vestido con sus prendas la influencer María Hernández, pero no es la única.

De Portugal destaco:

- Parfois: una de las tiendas favoritas de Mafalda Patricio, con prendas y complementos muy coloridos.

- Mustique: prendas de fabricación portuguesa. Si os compráis uno de sus jerséis seréis la clara representación de esta estética por sus estampados poco convencionales.

- Béhen: esta firma se caracteriza por sus bordados, han vestido sus prendas famosos como C-Tangana o Rosalía.

¿Eres capaz de vestir con prendas sin combinar entre sí o eres de las cuida que todo vaya en consonancia? En definitiva, ¿te atreves o no a ser una Portuguese Girl? A mí, como que me llama para el veranito.

