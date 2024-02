Un docente de Málaga agrede a un inspector cuando le notifican un expediente disciplinario

Un profesor ha agredido a un inspector de educación cuando le notificaban un expediente disciplinario en la Delegación Territorial de Educación de Málaga no sin antes negar los hechos e insultar al director del centro donde trabajaba.



La Unión Sindical de Inspectores de Educación, USIE-Andalucía, ha condenado la agresión física el pasado 31 de enero en el acto de entrega de la resolución de incoación del expediente, según han informado en un comunicado.



Los hechos se produjeron en la Delegación Territorial de Educación de Málaga, cuando el inspector instructor, procedía a notificarle la apertura del expediente al citado profesor, en presencia de un testigo, también inspector.



Según el relato de los testigos, tras la lectura de la resolución, el docente comenzó a negar los hechos que se le imputaban y profirió insultos contra el director del centro donde trabaja el docente.



Al solicitarle el instructor que firmara la documentación, el profesor se negó y agarró del cuello al inspector que actuaba como testigo de la entrega de la resolución y lo empujó hacia la puerta del despacho.



El inspector agredido abandonó el despacho para solicitar ayuda al personal de seguridad, mientras que el agresor abandonó el edificio junto a su acompañante.



El Servicio de Inspección de Málaga ha solicitado inmediatamente que se derive el caso a la Fiscalía para que se investiguen los hechos como un posible delito de atentado contra la autoridad.



La presidenta autonómica de USIE-Andalucía, Ana María Verdugo, ha rechazado los hechos y ha lamentado profundamente que se haya producido un acto de estas características y ha solicitado al Delegado Territorial de Málaga que se establezcan los medios necesarios para que no vuelvan a producirse situaciones de tal gravedad.



“No es admisible que un profesional, en el desarrollo de su trabajo, reciba ningún tipo de agresión. No podemos trabajar con miedo”, asevera la presidenta de USIE-Andalucia



USIE-Andalucía, ha mandado un mensaje de apoyo y ánimos al inspector agredido, poniendo a su disposición todos los medios del sindicato y ha solicitado a la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, la puesta en marcha de una campaña institucional para acabar con las agresiones que los profesionales educativos reciben.

