Ferrari cambia a Carlos Sainz por Lewis Hamilton para 2025

La escudería Mercedes ha anunciado este jueves que el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton no seguirá pilotando para la misma después de la temporada 2024, instantes antes de que Ferrari anunciase el fichaje del británico, que a partir del año que viene correrá para una 'Scuderia' de la que saldrá el español Carlos Sainz.



En cascada fueron saliendo durante la tarde-noche de este jueves los tres comunicados: el primero, que apuntaba la marcha de Hamilton de Mercedes; otro, que anunciaba su fichaje por Ferrari; e inmediatamente después, el de Sainz, confirmando que no seguiría, después de 2024, en el equipo de Maranello.



Hamilton, de 39 años, ganó su primer título mundial en 2008, a bordo de un McLaren y añadió otros seis más para la escudería alemana con sede en Brackley (Gran Bretaña) -en 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020, cuando igualó el récord histórico de títulos del alemán Michael Schumacher-.



El madrileño Sainz, de 29 -con dos victorias y 18 podios en la F1-, tiene contrato en vigor con Ferrari hasta finales de esta temporada, por lo que, teniendo en cuenta que la pasada semana se anunció la renovación de su actual compañero, el monegasco Charles Leclerc, el fichaje de Hamilton -que posee asimismo los récords históricos de victorias (103) y 'poles' (104) en la categoría reina- por la 'Scuderia' trae como consecuencia la salida de la misma del piloto español.



"He pasado once años fascinantes con este equipo y estoy muy orgulloso de todo lo que hemos conseguido juntos", comentó, en el comunicado hecho público por Mercedes, Hamilton, que logró 82 victorias; 78 'poles' y 148 de los 197 podios que lleva en la Fórmula Uno con el equipo que dirige el austriaco Toto Wolff. "Mercedes ha sido parte de mi vida desde que tenía trece años", añadió el espectacular y excéntrico campeón de Stevenage, que ganó ocho Mundiales de constructores con la escudería alemana.



"Tras las noticias de hoy, Scuderia Ferrari y yo no seguiremos juntos desde el final de 2024", apuntó, asimismo, en su comunicado Sainz. "Aún tenemos por delante una temporada larga y, como siempre, lo daré todo por el equipo y por los Tifosi de todo el mundo. Anunciaremos noticas sobre mi futuro a su debido tiempo", añadió el talentoso piloto madrileño en un escueto comunicado hecho público a través de sus propias redes sociales.

