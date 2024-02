EEUU afirma que destruyó diez drones y un centro de control de los hutíes en el Yemen

Las fuerzas estadounidenses atacaron y destruyeron diez drones y un centro de control para el lanzamiento de aviones no tripulados en regiones en el Yemen controladas por los rebeldes chiíes hutíes, respaldados por Irán, informó este jueves el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM, en inglés).



En un comunicado en su cuenta en X, CENTCOM dijo que los drones estaban preparados para un "inminente" ataque contra la navegación en el mar Rojo, donde los hutíes lanzaron en las últimas semanas numerosos misiles y aviones cargados con explosivos contra buques mercantiles.



"Las fuerzas estadounidenses identificaron la estación de control terrestre de aviones no tripulados y los aviones no tripulados de ataque unidireccional en áreas del Yemen, controladas por los hutíes, y determinaron que presentan una amenaza inminente para los buques mercantes y los de la Armada de EE.UU. en la región", aseguró la nota.



"Posteriormente, las fuerzas estadounidenses atacaron y destruyeron la estación de control terrestre (...) y 10 vehículos aéreos no tripulados (...) en defensa propia", añadió.



CENTCOM subrayó que la destrucción de ese material militar hutí "protegerá la libertad de navegación y hará que el agua internacional sea más segura".



La nota no especificó los lugares donde se encontraban los drones y el centro de control de los hutíes, o como han sido atacados y destruidos, si bien diversos medios de los insurgentes yemeníes informaron de "una nueva agresión estadounidense-británica hoy contra (...) Al Hudeidah".



Esa ciudad puerto, en el oeste yemení, ha servido en las últimas semanas como base para que los hutíes pongan en práctica sus amenazas de atacar o impedir el tránsito de buques israelíes o vinculados con Israel en represalia por la guerra de ese país en la Franja de Gaza.



Ante esa amenaza para la navegación en la importante vía marítima, EE.UU. y el Reino Unido han bombardeado en varias ocasiones supuestas posiciones de los insurgentes para proteger la libertad de navegación.



Los hutíes, respaldados por Teherán y catalogados como terroristas por EE.UU. a mediados de enero, se alzaron en armas en 2014 contra el Gobierno yemení internacionalmente reconocido, y desde entonces controlan amplias áreas del norte, centro y el oeste del pobre país árabe.

