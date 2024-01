El trasvase de Alqueva a Andalucía no está estudiado, según el líder socialista portugués

El candidato socialista a primer ministro de Portugal, Pedro Nuno Santos, ha declarado a la agencia oficial española Efe que el tema del posible trasvase de agua desde la presa portuguesa de Alqueva, la más grande de Europa Occidental, a Andalucía no está estudiado. Como se recordará, ya el anterior Gobierno luso desmintió en dos ocasiones a medios de comunicación del país vecino que el Ejecutivo español no había pedido el trasvase ni emprendido negociaciones al respecto.

Pedro Nuno Santos quiere llevar el tema de la sequía al debate europeo dadas las consecuencias que el cambio climático tiene en las las fronteras, y pide a la Unión Europea (UE) encontrar «nuevas soluciones» para financiar la cohesión.

Preguntado sobre las vías de colaboración entre los dos países ibéricos frente a la sequía, el nuevo líder socialista portugués ha afirmado lo siguiente: «La sequía es un tema que preocupa mucho a los dos países y ya ha habido una respuesta del Gobierno portugués y del español. No obstante, es un tema también europeo. El cambio climático tiene consecuencias para las fronteras de cualquier país y, por tanto, queremos llevar el tema del agua, de la sequía, al debate europeo, porque entendemos que este tema no puede ser solo un asunto nacional y debe tener una respuesta europea«.

A continuación ha sido inquirido sobre si consideraría viable una transferencia de agua del embalse portugués de Alqueva a zonas de España aquejadas por la sequía, como Andalucía. Su respuesta ha sido que «es un tema que no está estudiado y, por tanto, no tengo mucho que decir en este preciso momento».

Es, pues, la tercera vez que desde Portugal -por dos veces el anterior Gobierno y ahora el candidato socialista a primer ministro- se niega que este tema haya estado sobre la mesa en las relaciones bilaterales. De hecho, el anterior Ejecutivo luso desmintió a medios portugueses que se hubiera recibido una petición formal por parte del Gobierno de Pedro Sánchez sobre un posible trasvase desde Alqueva, que el Parlamento de Andalucía solicitó por amplia mayoría el 11 de octubre del año pasado.

El candidato socialista sí ha dejado entre líneas un mensaje de que Portugal no tiene recursos ilimitados, tal como en materia de agua y para la presa de Alqueva viene sosteniendo el presidente de la empresa gestora de la misma: «Lo que es importante en este momento, y es lo que he defendido, es que no tenemos recursos ilimitados, no podemos tener la pretensión de apoyar a todos los sectores de la misma manera, los tenemos que usar de manera inteligente -ha afirmado Nuno Santos- y tener una política más selectiva, apoyando con más fuerza, más intensidad, los sectores y las tecnologías con mayor capacidad de arrastre para el resto de la economía. No será el primer ministro o el ministro de Economía quienes escojan o definan cuáles son los sectores a apoyar».

Mientras tanto, la presa de Alqueva continúa acumulando cada vez más agua tras las lluvias de enero en el Centro y Oeste de la Península Ibérica.

El 16 de enero de 2024 el volumen embalsado era de 2.968,49 hm3 y el agua llegaba a la cota 146,70 metros. Tan sólo trece días después, el 29 de enero a las 8 de la mañana, el nivel del agua había subido casi tres metros, hasta alcanzar la cota 149,11 y las reservas acumuladas ascendían a 3.435,78 hm3. Por tanto, un crecimiento de 467,29 hm3 en menos de dos semanas.

El 29 de enero, la estación medidora de Monte da Vinha registraba un caudal del río Guadiana a su entrada en Portugal de 68,93 m3 por segundo, caudal que se incrementó el día 30 a 75,52 m3/segundo.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es