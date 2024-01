Andalucía busca una 'alianza por el agua' con las regiones del sur de Europa

La región española de Andalucía busca una 'alianza por el agua' con otras zonas del sur de Europa que viven de una "manera clara" la amenaza de la sequía, la falta de recursos hídricos y los incendios, y confía en la "solidaridad" de los países nórdicos o los landers alemanes, que no se enfrentan a ese problema.



Este es uno de los objetivos del viaje oficial a Bruselas del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha dicho que quiere introducir a nivel europeo "un discurso del agua", para que forme parte de la política estratégica de las instituciones europeas.



Entre esas regiones con "complicidad climática" con las que se está hablando se encuentran el Algarve portugués, el sur de Italia o de Grecia, Macedonia, y el sur de Francia o Croacia.



Además, se ha trasladado la problemática a los representantes de los países nórdicos y a los landers alemanes "para que sean solidarios", según ha explicado el presidente andaluz a los periodistas.



La intención es que "tomen conciencia" de que se trata de "un problema global" para que en la próxima Comisión Europea ya haya un responsable de Agua y forme parte de la agenda política.



Moreno ha insistido en la necesidad de concienciar a los órganos de la UE de la importancia del agua para el Sur de Europa, y para Andalucía, y de contar con el apoyo del resto de países del Mediterráneo que se ven afectados.



Andalucía reclama una agenda política del agua, con fondos y ayuda para obras hidráulicas: "Europa no será real ni efectiva si no se tiene en cuenta a los europeos del Sur", ha defendido Moreno.



Ha resaltado que Andalucía ahora es "respetada" en el ámbito europeo, después de años de gobiernos socialistas en los que "la presencia no era la que tenía que ser".

