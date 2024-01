Vendían entradas con patrocino de un prostíbulo en un club de fútbol base de Málaga

El Ayuntamiento de Málaga ha obligado al Roma Luz, club de fútbol base del barrio malaqueño de La Luz, que retire inmediatamente las entradas de partidos de diferentes categorías con el patrocinio de un prostíbulo que se ponían a la venta a tres euros entre familiares e interesados en ver los partidos.



El área de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, tras esta información avanzada por Canal Sur Radio, ha pedido la retirada de estos boletos al club, que ha emitido un comunicado para pedir sus "más sinceras disculpas" y aclarar que dichas entradas serán retiradas y destruidas, aunque alegan que "no tenían conocimiento" de ello.



"Las citadas entradas fueron abonadas por el patrocinador directamente a la imprenta, indicando el mismo patrocinador cuál de sus empresas aparecería publicitada", señala el escrito, que precisa que "el club no intervino ni en la elección ni en el diseño" y que, cuando se percató de "este grave error", retiró y destruyó todos los boletos.



El comunicado añade que este club de la capital malagueña "siempre ha trabajado duro, con mucho cariño y dedicación a los más pequeños, intentando inculcar valores muy importantes que nada tiene que ver con este fallo, pero es nuestra responsabilidad y, por ello, lamentamos profundamente lo ocurrido".



José González Carmona, presidente-delegado de la Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), aseguró que desde este organismo controlan toda aquella publicidad de las equipaciones, pero de esto no tenían conocimiento, aunque con celeridad le trasladaron por escrito al club que lo retiraran de forma inmediata.



"Es un club modesto, pero eso no justifica en modo alguno que le hayan ofrecido esa posibilidad y la hayan cogido. Estamos hablando de niños. El club debe poner medidas. Esto les va a servir para que controlen eso y en un futuro no se vuelva a producir", apuntó Carmona.

