Concierto benéfico dedicado a Manuel Molina

Siempre que tengo la oportunidad de presentar un acto flamenco con fines benéficos, subrayo la generosidad de los profesionales de este arte cuando se les convoca para ello. Son pocos los que se nieguen a colaborar en un evento cuyos beneficios económicos vayan destinados a otro compañero, bien en vida, cuando se trata de superar una enfermedad, o bien en su memoria, para un monumento o para las necesidades que algunos descendientes requieran.

También suelen tirar de los flamencos para otras causas caritativas. No son pocas las asociaciones que luchan contra determinadas enfermedades que no pongan en pie actuaciones de cante o baile para poder hacerse con los donativos de las entradas. Sea como fuere, un ole para todos ellos que hacen posible que la vida sea más fácil.

Más de cincuenta artistas aparecen en el cartel que anuncia el concierto benéfico a favor del hijo de Manuel Molina, el bohemio que cantó como nadie al amor, a la naturaleza, a la noche y a Sevilla. Manuel falleció en mayo de 2015 y desde entonces ha sido homenajeado por varias instituciones, peñas o hermandades, pero en este caso no sólo servirá para tenerlo presente sino también para que su hijo pueda contar con esos fondos para cubrir asuntos de salud, concretamente padece Síndrome de Asperger.

Hemos hablado con Víctor Joaquín García Quintero, encargado de la producción del evento que coordina Inala Producciones. Dice que “he notado que Manuel sigue estando muy presente entre los artistas, sigue siendo muy querido por los que lo conocieron. El cartel es grandioso y aún podría serlo más, pero tuvimos que parar para que no se nos fuera de tiempo. Otras grandes figuras no han podido estar pero han colaborado con la promoción del evento y con mensajes en redes sociales”.

La iniciativa surge de Lola Rodríguez, viuda de Manuel, que recurrió al gerente de la empresa mencionada, Julián Gutiérrez, que no dudaron en poner en marcha todo este movimiento que se celebrará el 2 de febrero en FIBES Sevilla, con nombres como los de Israel Fernández, Remedios Amaya, María Terremoto, Manuela Carrasco, Antonio Canales o Rafael Riqueni. Habrá representación del rock andaluz, en la que Manuel dejó su impronta, con Gualberto o Antonio Smash.

“Es un evento complejo de coordinar, pues hay muchos artistas de distintos rango como de flamenco, de rock andaluz y sorpresas, pero se intentará llevar a cabo para el disfrute de los espectadores”, añade Víctor.

Hablando precisamente de la generosidad de los flamencos, del alma de luz de Manuel Molina, de la grandeza como persona que demostró poseer durante su vida, me vienen a la mente algunos instantes en los que coincidí con él dando la curiosa casualidad de que fueron con motivo de festivales no lucrativos. Lo recuerdo aparecer en el homenaje a Manuel Fernández Molina, su pariente Parrilla de Jerez, en la Plaza de Toros de Jerez en junio de 2006, volviendo a participar en una zambomba en el año 2014 en el Teatro Villamarta, esta vez, para conseguir fondos para un monumento en honor de Parrilla.

No faltó a eventos de este tipo cuando se le requirió, como el dedicado a Luis de la Pica o a Moraíto. La que recuerdo con más cariño, porque tuve la ocasión de hablar con él además de por convertirse en un encuentro inesperado, fue en el hotel Islantilla Golf Resort, en verano de 2014. Él andaba por allí junto a otros artistas porque por la noche participaría en la gala benéfica a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Yo estaba pasando unos días de vacaciones y qué alegría cuando me encontré en las dependencias del hotel, vestido de blanco, a este gran artista y no tuve por menos que abrazarlo y mostrarle mi admiración. Ese abrazo que la afición debe darle el 2 de febrero. En la web de FIBES se pueden adquirir entradas así como participar en una fila 0.

