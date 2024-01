El PP de Sevilla recuerda a Alberto Jiménez Becerril y a Ascen 26 años después

Parece que han pasado muchos años, pero algunos seguro que lo recuerdan nítidamente. Hace 26 años, un día como hoy, asesinaron al concejal Alberto Jiménez - Becerril y a su esposa Ascensión García a manos de la banda terrorista ETA. Un suceso que conmocionó a España entera pero sobre todo a la capital hispalense, por lo que hoy, tanto Sevilla como el Partido Popular han querido rendirle un homenaje, a ellos, y a todos aquellos que perdieron la vida defendiendo la libertad y la democracia.

Una jornada en la que hoy más que nunca se ha querido recordar a Alberto y Ascen, con numerosos eventos en distintos puntos de la capital. La calle don Remondo, que fue donde ETA los asesinó, se ha alumbrado con velas y la Fundación Municipal Alberto Jiménez Becerril, presidida por el hijo de las víctimas, Alberto Jiménez-Becerril García, ha realizado la tradicional ofrenda floral, en la que ha participado los concejales de la Corporación, encabezados por el alcalde José Luis Sanz, y numerosos dirigentes del PP, entre ellos el consejero de Presidencia e Interior, Antonio Sanz.

"Eran ejemplares padres de familia" que vivían según valores de "libertad, democracia y Estado de derecho", aseguraba Sanz, que señalaba que con su asesinato ETA quiso "callar, amordazar y humillar a Sevilla", una ciudad que "se echó a la calle" para condenar el crimen y apoyar a todas las víctimas del terrorismo, la libertad y la democracia.

Antes, un emotivo acto que ha tenido lugar en los Jardines del Cristina y que ha contado con la presencia del presidente del partido en Sevilla, Ricardo Sánchez, otros miembros del partido, y como no, la familia de Alberto y Ascen. También, las nuevas generaciones de la formación quisieron estar allí presentes, pues como recordó su presidente Alejandro García, "Hoy más que nunca tenemos que evitar que olvidemos a las víctimas del terrorismo, hoy más que nunca, Sevilla no puede olvidar la memoria de Alberto y Ascen y por supuesto, los jóvenes no podemos dejar que hipotequen nuestro futuro a cambio del voto de unos pocos terroristas".

Como bien recordó su hermana Teresa Jiménez - Becerril, aunque hayan pasado 26 años hoy continúan más vivos que nunca "quieren callarnos, quieren que no hablemos, quieren que olvidemos porque quieren dormir tranquilos, y está más que claro, que aunque se derrotó a ETA a nivel policial, cada día nos damos más cuenta de que ellos ganaron el relato porque hoy día se sigue homenajeando a los terroristas". También criticó las manifestaciones en las que se ve cómo miles de personas piden la excarcelación de quienes mataron a cientos de inocentes como Alberto y Ascen.

Y es que hubo muchos que sacrificaron su vida y lo dieron todo en un momento de transición, de transición hacia lo que disfrutamos hoy día, es decir, de la libertad y de la democracia. Por ello, su querido partido, el PP de Sevilla ha organizado este acto para que el recuerdo de personas como ellos no caiga en el olvido. Además, el partido ha organizado una ofrenda floral en el cementerio y un tributo en los jardines de Murillo.

Ricardo Sánchez, reafirmó además la necesidad de mantener una postura inquebrantable en la protección de nuestros derechos y libertades, tal y como se comprometió hace 26 años. "Ahora más que nunca, recordamos y honramos a aquellos que pagaron el precio supremo, sacrificando sus vidas, como Alberto y Ascen, por una España donde podamos criar a nuestros hijos en un ambiente de libertad y paz", expresó.

Además, el dirigente del partido enfatizó en la importancia de unirnos en defensa de la dignidad de las víctimas y sus familias, quienes enfrentan el dolor del asesinato y ahora el riesgo del olvido. Criticó al gobierno actual, liderado por Pedro Sánchez, acusando al Partido Socialista de alinearse con simpatizantes de los victimarios y olvidar a quienes murieron por la democracia. En contraste, afirmó que el Partido Popular siempre se posicionará del lado de las víctimas.

Por otro lado, destacó el compromiso de su partido con la memoria de las víctimas y la construcción de una España libre de intolerancia y totalitarismo, donde la mayoría no sea sometida por una minoría violenta y sectaria. Abogó por una nación de ciudadanos iguales ante la ley, sin intereses partidistas que busquen impunidad por conveniencia política, y criticó al PSOE por intentar legitimar a sus aliados políticos a expensas de las víctimas del terrorismo.

Finalmente, recordó cómo Sevilla y su provincia se alzaron contra el terrorismo hace 26 años y aseguró que el Partido Popular trabajará incansablemente para mantener viva la memoria, la justicia y la dignidad de las víctimas. El acto terminó lanzando globos al cielo, símbolo del recuerdo de Alberto y Ascen.

