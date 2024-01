La ley de amnistía volverá a la Comisión de Justicia del Congreso por el rechazo de Junts

Junts votará en contra de la ley de amnistía en el pleno del Congreso de este martes, con lo que la proposición de ley de impulsada por el PSOE volverá a la Comisión de Justicia con la posibilidad de negociar nuevos cambios, según han avanzado fuentes del grupo catalán.



Los grupos parlamentarios dispondrán de un máximo de un mes para introducir nuevas modificaciones en la proposición, aunque este plazo podría acortarse a 15 días por el trámite de urgencia que se sigue en la Cámara Baja.



Desde Junts aseguran que las conversaciones con el PSOE no se han interrumpido en ningún momento y confían en sacar adelante sus enmiendas, aunque hoy hayan sido rechazadas por los socialistas en el pleno.



A su juicio, la unanimidad de los socios del Gobierno al criticar la actuación de los jueces que investigan el "procés" justifica que se amplíe el paraguas de la amnistía a todos los delitos que pueden imputar.



Fuentes de ERC, cuyo líder, Oriol Junqueras, ha seguido el debate desde la tribuna de invitados, han considerado que Junts se ha metido en un callejón y creen que se verá obligado a dar marcha atrás en la Comisión de Justicia, porque el PSOE ha ido al límite y no puede aceptar más cambios.



Las enmiendas clave de la formación que lidera Carles Puigdemont buscaban cubrir con la amnistía todo posible delito de terrorismo y también la traición, los delitos contra la paz o la independencia del Estado y los relativos a la defensa nacional, aspectos que no ha aceptado el PSOE.

