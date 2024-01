Ricky Rubio anuncia que empezará a entrenarse con el Barça

El base Ricky Rubio, que a principios de enero comunicó su retirada de la NBA tras doce temporadas, anunció este lunes que ha iniciado la fase final de su recuperación de sus problemas de salud mental y empezará a entrenarse con el primer equipo de baloncesto del Barça.



"Llevo unas semanas dándole vueltas y, tras otras tantas trabajando mente y cuerpo, me veo con ganas y fuerzas de ver cómo reacciono con un balón en mis manos", publicó el jugador catalán en la red social X.



Y, en este sentido, añadió: "Mi siguiente paso ha sido pedir al FC Barcelona si podría, sin ningún compromiso y sin interrumpir sus planes de temporada, entrenar con ellos. Agradecer de antemano su ayuda y comprensión con mi situación".



Rubio, que ya jugó dos temporadas en el Barça (2009-10 y 2010-11) antes de dar el salto a la NBA, decidió parar en agosto de 2023 su actividad profesional para cuidar su salud mental.



En su mensaje, Ricky, de 33 años, dio las gracias a todas las personas que le han mostrado apoyo a lo largo del proceso en el que ha estado fuera de las pistas y agradeció el respeto a su privacidad en los últimos meses.



El Barça reaccionó al anuncio con un comunicado en el que confirma que el primer entrenamiento del jugador catalán bajo las órdenes de Roger Grimau será este martes, antes del partido de Euroliga que el equipo azulgrana disputará el miércoles contra el Virtus Segafredo Bolonia.



"Será un placer abrirte las puertas del Palau Blaugrana. Nos vemos pronto, Ricky", escribió el club azulgrana en la red social X.



Formado en la cantera de El Masnou Básquetbol y las categorías inferiores del Joventut de Badalona, Rubio fue el jugador más joven en participar en un partido de la ACB con 14 años, once meses y veinticuatro días, el 15 de octubre de 2005.



En 2009, dejó el Joventut y firmó por el Barça, con el que ganó dos Copas del Rey (2009-10 y 2010-11), una Liga ACB (2010-11) y una Euroliga (2009-10).



Dos años después, hizo las maletas para iniciar su etapa en la NBA, donde jugó en las filas de Minnesota Timberwolves, Utah Jazz, Phoenix Suns, Indiana Pacers y Cleveland Cavaliers, al que fue traspasado en 2021, mientras participaba en Juegos Olímpicos de Tokio.



Meses después su carrera se vio bruscamente truncada el 28 de diciembre de 2021 cuando, en el tramo final del cuarto período de un partido de los Cavaliers contra New Orleans Pelicans, sufrió una torsión de la rodilla izquierda que provocó la rotura de su ligamento cruzado.



La lesión le hizo permanecer más de un año de baja y perderse el Eurbasket de 2022, en el que España consiguió el título al derrotar a Francia en la final. Volvió a las pistas 13 de enero de 2023, en un partido en la cancha de los Blazers (113-119), en el que anotó 9 puntos, 3 rebotes y una asistencia durante los 10 minutos que estuvo en pista.



Su presencia en la convocatoria de España para el último Mundial fue una de las principales novedades de la lista de Sergio Scariolo, pero antes de la cita anunció parar su actividad para cuidar su salud mental.



La figura de Ricky Rubio va más allá del baloncesto. En julio de 2018 presentó la "The Ricky Rubio Foundation", con el objetivo de ayudar a niños y jóvenes más vulnerable (sin recursos o discapacitados) y para la lucha y prevención del cáncer, enfermedad de la que falleció su madre en mayo de 2016, a la edad de 56 años, después de intentar superar desde 2012 un cáncer de pulmón.



En 2019 produjo un documental sobre un niño enfermo de cáncer y jugador del equipo de baloncesto de Mataró y al año siguiente impulsó una nueva sala de espera para enfermos oncológicos en el hospital de Can Ruti de Badalona (Barcelona). Por su labor solidaria la NBA le concedió en noviembre de 2021 el premio 'NBA Cares Community Assist'.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es