El Bayern asegura que Tuchel no se ha ofrecido al Barcelona

El Bayern Múnich emitió un comunicado este lunes en el que asegura que su entrenador, Thomas Tuchel, no se ha ofrecido como sucesor de Xavi Hernández en el Barcelona.



"Nuestro entrenador Thomas Tuchel respondió el domingo preguntas de aficionados sobre sus experiencias en el extranjero, en el PSG y en el Chelsea. También respondió preguntas sobre fútbol español", señala el comunicado, firmado por el presidente del Consejo Directivo del club, Jan Christian Dreesen, y el director deportivo, Christoph Freund.



"En ningún momento habló de Xavi Hernández y de su sucesor como se afirmó falsamente. No toleraremos más ese tipo de afirmaciones contra nuestro entrenador que siempre vienen del mismo sector", agrega el Bayern.



El club bávaro responde así al exjugador internacional del Bayern Didi Haman, que calificó de "descaro" las respuestas de Tuchel a un grupo de aficionados y afirmó que en ellas dio a entender que le gustaría entrenar en España.



"Se sienta y empieza a hablar de Xavi y de su sucesor y que le gustaría entrenar algún día en España o entrenar al Barcelona. Es un descaro. Se trata de alguien inteligente que no dice algo así sin pensarlo", dijo Hamann en una tertulia de la cadena Sky.



Hamann, desde Sky, se ha convertido en uno de los críticos más duros de Tuchel, que, según él, es el error "más grande del Bayern desde el fichaje de Jürgen Klinsmann" como entrenador.



"Es algo (la relación Bayern-Tuchel) que no funciona y él también lo sabe", añadió Hamann.



El Bayern marcha actualmente segundo en la clasificación de la Bundesliga dos puntos por debajo del líder Bayer Leverkusen y su juego está lejos de convencer.



El propio Tuchel se ha expresado varias veces de forma crítica sobre el juego de su equipo, que empezó la temporada perdiendo la supercopa ante el Leipzig y ha sido eliminado de la Copa de Alemania.

