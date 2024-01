Los jugadores del Barça se conjuran con un almuerzo en casa de Robert Lewandowski

Los jugadores del primer equipo del Barcelona compartieron este lunes un almuerzo en casa de Robert Lewandowski, en Castelldefels, para conjurarse después de la última derrota liguera ante el Villarreal (3-5) y la eliminación de la Copa del Rey frente al Athletic Club (4-2).



Los futbolistas se reunieron en casa del delantero polaco después del entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.



Al encuentro no acudieron ni Xavi Hernández, que el pasado sábado anunció que no seguirá como técnico del primer equipo azulgrana a partir del 30 de junio, ni miembros del cuerpo técnico.



Según pudo saber EFE de fuentes del vestuario azulgrana, la comida fue organizada por Robert Lewandowski y aplaudida por el propio Xavi, que instó a los jugadores a estar unidos con vistas a lo que queda de campaña tras comunicarles su decisión de no continuar el próximo curso.



Este almuerzo se celebra en un momento clave de la temporada, en la que el Barcelona, lejos del Real Madrid y el Girona en LaLiga, aspira, por lo menos, a consolidarse en posiciones de Liga de Campeones y eliminar al Nápoles en los octavos de final de la máxima competición continental.

