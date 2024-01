Madrid Fusión con conciencia ambiental y dos invitados: Georgia y la ciudad de Córdoba

Madrid Fusión 2024 arrancará mañana con un programa en el que la gestión del agua en la restauración o "lo que está por venir" en este sector serán dos de sus piedras angulares, una cita que contará con la presencia de más de 220 ponentes entre los que están Ángel León, Dabiz Muñoz, Joan Roca o el estadounidense Mads Refslund y el peruano Gastón Acurio.



Desde mañana y hasta el 31 de enero Ifema acogerá la 22º edición de esta cita que contará con Georgia como país invitado y a Córdoba como ciudad invitada, un congreso que tiene por lema "Donde todo comienza" porque, según su presidente, Benjamín Lana, esta cita gastronómica es el "punto de partida" donde comenzaron muchos cocineros reconocidos mundialmente como René Redzepi o Alex Atala.



Así, la mañana de este lunes comenzará con ponencias que van desde descubrir los grandes secretos de la alimentación para mejorar la alta gastronomía, hasta la ponencia del chef suizo Andreas Caminada o la que Juanlu Fernández y Dolce Nilda darán sobre el 'mejor desayuno del mundo'.



Con 6 escenarios oficiales, Madrid Fusión contará con más de 220 ponentes, más de 200 stands, más de 2.500 congresistas y un espacio empresarial e institucional de más de 25.000 metros cuadrados.



Entre la veintena de chefs internacionales confirmados ya están el francés Alexandre Mazzia, el suizo Andreas Caminada, el danés Nicolai Nørregaard, el coreano Junghyun Park, el japonés Yasuhiro Tomari y el argentino Gonzalo Aramburu, junto a grandes cocineros españoles como Dabiz Muñoz, Joan Roca o Andoni Aduriz.



Asimismo, con más de 20 bodegas inscritas con representación nacional e internacional, el evento volverá a contar con el espacio 'Madrid Fusión The Wine Edition Wines from Spain'. Este año, además, Madrid Fusión Alimentos de España crece con un espacio dedicado a espirituosos y coctelería, 'Madrid Fusión Drinks', que contará con ponencias de gran nivel protagonizadas entre otros por El Celler de Can Roca, Disfrutar, Angelita, Roberto Ruiz o Paradiso.



Se celebrará también una nueva edición de 'Madrid Fusión Pastry', el foro de Pastelería, Panadería, Chocolate y Café, con la presencia de grandes figuras como Jordi Roca, Paco Torreblanca o Jordi Butrón.



También tendrá una novedad, 'Dreams #spainfoodtechnation', un nuevo espacio en colaboración con ICEX y la Fundación Alicia, entidad dedicada a la innovación tecnológica en cocina, a la mejora de la alimentación y a la valoración del patrimonio agroalimentario.

