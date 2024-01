El PSOE pregunta a Feijóo "qué tiene que ver" la amnistía con oponerse a subir pensiones

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha preguntado este domingo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "qué tiene que ver que no le guste la amnistía para votar en contra de la subida de las pensiones".



En un acto en Redondela (Pontevedra) para apoyar al candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado que "Galicia tiene una oportunidad el próximo 18 de febrero para poner a un socialista al frente de la Xunta" y esto "depende de la movilización".



"Besteiro es el presidente que necesita esta tierra. Uno que habla gallego aquí y en Madrid. No como otros. Un presidente con ganas y corazón para poner a Galicia donde merece, y no para ponerla al servicio de otro", ha apuntado.



Ha ironizado con el apellido del actual presidente, del PPdeG, Alfonso Rueda: "Yo os digo que si Besteiro es presidente, Galicia no vuelve a pinchar", ha dicho.



En clave estatal, ha recordado que hoy el PP está "otra vez de manifestación por Madrid" porque "no les gusta la amnistía".



"Pero, ¿podría explicar el señor Feijóo qué tiene que ver que no le guste la amnistía para votar en contra de la subida de las pensiones de los españoles y las españolas? ¿Qué tiene que ver que no le guste para votar en contra de los descuentos y el transporte público gratuito?", ha afeado.



En su opinión, "el reloj del PP y Feijóo está parado la noche del 23 de julio del año pasado" y "España y Galicia no se pueden permitir que el principal partido de la oposición se haya quedado en shock y su líder no reaccione".



"España no se para, y los socialistas seguimos aprobando medidas para la mayoría. Señor Feijóo, vuelva, despierte", ha agregado.



También ha preguntado si alguien escuchó a Feijóo y el PP "alegrarse por los fantásticos datos de empleo de España en el 2023".



"Siempre es lo mismo. Ese Partido Popular tan triste y tan cenizo. Acordaos de lo que decían: que se caiga España, que ya la levantaremos nosotros. Pues ni España se cae, ni se hunde, ni se rompe", ha concluido.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es