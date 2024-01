El PSOE-A pide impulsar la compra pública innovadora para potenciar las empresas y pymes

El grupo socialista en el Parlamento de Andalucía quiere impulsar la compra pública innovadora (CPI) para potenciar el desarrollo de las pymes y empresas, promover la I+D y mejorar la calidad de vida de los andaluces.



Para ello ha presentado una proposición no de ley (PNL) que cuenta con once propuestas consensuadas con el sector, una muestra más de la "oposición constructiva demostrada" por el PSOE, según ha señalado este domingo en un comunicado el portavoz socialista de Universidad, Investigación e Innovación en el Parlamento de Andalucía, Antonio Ruiz.



Entre las propuestas consensuadas se encuentra que se incluya en la futura Ley de Ciencia que el 3 % de la compra pública de la Junta de Andalucía sea para esa compra innovadora, así como apostar por diseñar y poner en marcha una nueva estrategia de CPI, centrada en el análisis y planificación en los sectores donde la innovación tiene más recorrido.



También plantea el aumento de la inversión en I+D en las distintas consejerías.



Antonio Ruiz ha explicado que la CPI es "una herramienta muy útil para ayudar a las pymes y a las empresas que mejor investigan y más innovan" y, por ello, ha pedido al Gobierno andaluz que apueste "decididamente" por este tipo de compra innovadora.



Para Ruiz el impulso de la CPI tendría que promoverse no sólo en la Junta de Andalucía, sino que trabaje también de la mano de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para potenciarla en los ayuntamientos.



De hecho, ha destacado que ya existen ejemplos de éxito, como es el caso de Alcalá de Guadaíra, cuyo ayuntamiento es "puntero" en España en este tipo de procesos de compra.



La PNL socialista incluye la elaboración de una guía de compra pública de innovación para startups y scaleups, la creación de un portal web específico para facilitar el acceso a las licitaciones de CPI, ayudar a las empresas andaluzas y al ecosistema de innovación a participar en los procesos de licitación de CPI o promover la cultura de la innovación mediante un sello específico.

