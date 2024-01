Condenado en Málaga a 19 años y medio de prisión por obligar a mujeres a prostituirse

Un hombre ha sido condenado a 19 años y medio de prisión por la Audiencia Provincial de Málaga por obligar a mujeres a ejercer la prostitución después de engañarlas con falsos contratos de trabajo como empleadas de hogar o modelos publicitarias.



El procesado contactó con las mujeres entre los años 2013 y 2017, principalmente por anuncios de Internet, en los que ofertaba contratos de trabajo en España.



Una vez firmaban toda la documentación, les indicaba la verdadera actividad a ejercer y las amenazaba advirtiendo de que si no lo hacían las demandaría por incumplimiento de contrato y no conseguirían regularizar su situación en España.



El procesado ha sido condenado por delitos relativos a la prostitución y abuso sexual, ya que en algunos casos las obligaba a mantener relaciones sexuales con él, además de inducción a la prostitución de una menor y corrupción de menores, según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE.



En los hechos probados se indica que el acusado, en diciembre de 2016, ofertó a una mujer un contrato como modelo de publicidad y tras firmar la documentación le retiró el pasaporte y le indicó la verdadera actividad, con la amenaza de que si no aceptaba la denunciaría por incumplimiento de contrato.



Además le dijo que tenía contactos en extranjería y que no conseguiría regularizar su situación en España.



También la obligó a mantener relaciones sexuales con él y a ejercer la prostitución hasta finales de marzo de 2017, cuando ella consiguió huir de la casa aprovechando la ausencia del procesado.



En abril de 2017, supuestamente contactó con una menor de 16 años y tras reunirse con ella concertó que iba a ejercer la prostitución en su vivienda y que tendría que pagarle el cincuenta por ciento de lo que obtuviera.



Además mantuvo relaciones con ella, porque lo puso como condición para que pudiera ejercer la prostitución en su vivienda, "a sabiendas de su minoría de edad", al menos en dos ocasiones.

