Xavi anuncia que se marcha: "El 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, anunció este sábado, tras perder en LaLiga ante el Villarreal en el Estadio Lluís Companys (3-5), que no seguirá en el cargo a partir del 30 de junio.



"Quiero anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador. Hemos estado hablando con el presi (Joan Laporta), Rafa Yuste, Alejando Echevarría, Deco (los miembros de la comisión deportiva) y el 'staff', y creemos que la situación merece un cambio de rumbo", ha explicado en rueda de prensa.



"Como culé, no puedo permitir esta situación. El club necesita un cambio de dinámica, y esto liberará a los jugadores. Jugamos con demasiada tensión", resumió.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es