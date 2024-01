La andaluza Fátima Gálvez, subcampeona de la Copa del Mundo en El Cairo

La cordobesa Fátima Gálvez, campeona olímpica de foso por equipos mixtos, ocupó la segunda posición en la final individual de trap de la Copa del Mundo de tiro que se disputa en El Cairo, con un acierto menos (40-39) que la kazaja Mariya Dmitriyenko.



Gálvez, ya clasificada para los Juegos de París 2024, erró su último disparo y no pudo enjugar la mínima desventaja con la que había llegado a la décima y última serie.



La tiradora andaluza cometió un error en la primera serie de la final y dos en la siguiente. Pero su reacción fue inmediata: remontó en la tercera serie con un pleno de platos que la colocó en el podio y en la cuarta repitió cinco disparos al blanco que la auparon a la primera posición.

?#Tiro World Cup El Cairo ??



Final Trap ♀️

?Fátima Gálvez @tiraora 39/50



? Otra medalla más para Fátima!!!! Que fácil lo hace y que difícil es estar siempre arriba. Espectacular!!! ?



? En cuanto al ranking olímpico

?Dmitriyenko ??

?Perilli ??



⚠️ Se acercan mucho a Mar pic.twitter.com/b8LuAbs50W — La Antorchita (@la_antorchita) January 27, 2024





No pudo repetir pleno en la siguiente. Erró el segundo tiro y aun así dejó a Dmitriyenko obligada a acertar su último intento para llegar en cabeza al ecuador de la prueba. No fue así y se produjo un triple empate, con 21 aciertos, entre Gálvez, Dmitriyenko y la sanmarinense Alessandra Perilli, bronce olímpico en 2020.



Un nuevo pleno de las tres alargó la incertidumbre. Pero los dos errores de la andaluza en la séptima serie sumados a otros en la siguiente, comprometieron sus opciones. Llegó a la última serie con un acierto menos que la kazaja y así se mantuvo el marcador, con dos errores cada una en la tanda definitiva.



Perilli quedó descartada de la lucha por la victoria con los tres fallos de su octava serie. No tuvo que disputar las dos últimas.

