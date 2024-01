Por Andalucía pide a Moreno que “deje las ocurrencias” al abordar el déficit hídrico

La parlamentaria portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, ha subrayado este sábado en Almería que las “consecuencias del cambio climático han venido para quedarse”, por lo que ha pedido al presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), que “deje las ocurrencias” cuando hable de la situación hídrica andaluza.



“Debe dejar de hacerle la expectativa a la población de que todo esto se resuelve con infraestructuras, porque una infraestructura que se decida hoy estará a disposición de la ciudadanía y generando el beneficio del que se habla a la vuelta de, como mínimo, uno o dos años”, ha manifestado en declaraciones a los medios.



Nieto ha sostenido que las decisiones en la gestión y el uso del agua que se adopten tienen que ser “compatibles con el calendario de infraestructuras que se pueda poner sobre la mesa”, toda vez que insiste en que estarán disponibles en un momento “posterior”.



“El problema lo tenemos ahora y ahora lo que se está diciendo a la población es que se aplique en cada por las consecuencias de un gobierno que no ha hecho bien las cosas”, ha insistido.



En este sentido, la parlamentaria ha argumentado que Andalucía no sólo tiene un problema de sequía sino también de escasez de agua y de mantener unas políticas en el ámbito del turismo, de la industria y de la agricultura que no contemplan dicha escasez.



Así, se ha referido a “macrourbanizaciones en zonas donde el agua ya escasea o usos productivos que requieren de mucha agua, sin que se haga una reflexión previa antes de autorizarlas”.



Por otro lado, Nieto se ha referido también a la situación de la sanidad andaluza y la sobrecarga, déficit de personal y falta de cartera de servicios adecuados para prestar una atención sanitaria adecuada.



Ha incidido en la atención primaria, cuyas “carencias son ya tan agudas en algunos pueblos, la evidencia es tan grande, que hasta el propio PP está planteando iniciativas en sus ayuntamientos instando a la Junta a que haga las cosas bien y refuerce una atención primaria que sigue colapsada y sin funcionar”.



Además, ha denunciado “disfunciones y colapsos” en las urgencias hospitalarias y problemas en “toda la cadena asistencial.

