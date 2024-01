‘La Mesías’ arrasa en unos Premios Feroz marcados por las denuncias contra Vermut

La serie ‘La Mesías’, de Javier Ambrossi y Javier Calvo, ha sido la triunfadora de la undécima edición de los Premios Feroz, en una gala en la que también ha destacado ‘Robot Dreams’, con tres galardones, y que ha estado inevitablemente marcada por los testimonios de las tres mujeres que han acusado al cineasta Carlos Vermut de violencia sexual.



La investigación publicada este viernes en ‘El País’ sobre los presuntos actos de violencia sexual de Vermut se han colado en la gala desde la alfombra roja, donde con mayor o menor contundencia se han ido posicionando en contra personalidades como José Coronado, Isabel Coixet, Hugo Silva o Alberto Ammann, mientras que otras han preferido no hacer valoraciones.



La única aunque sonada referencia a las denuncias contra Vermut la ha elevado la presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), María Guerra, quien ha felicitado al diario ‘El País’ por la investigación y ha relacionado los fenómenos de la violencia sexual con la precariedad.



La nota reivindicativa la ha aportado Juan Sebastián Vásquez, codirector de ‘Upon Entry’ (La Llegada), que ha pedido el “cese al fuego en Palestina” y ha exhortado a los presentes a “recibir a todas las personas que necesitan vivir una vida tranquila”, y, de forma indirecta, la actriz Mónica Randall, Premio Feroz de Honor, cuya chaqueta ha sido confeccionada en Belén por un grupo de mujeres palestinas, viudas y esposas de presos políticos de Israel, como acto de apoyo al Estado Palestino y solidaridad con las víctimas de la guerra.



También por parte de Javier Ambrossi, que ha dedicado el premio a mejor serie dramática por ‘La Mesías’ a los niños que sufren violencia, a los que les ha recordado que eso no es “su culpa”, sino de los adultos, y en otro de los pocos momentos de reivindicación, se ha pedido apoyo para el cine argentino en este momento en el que “tanto lo necesita”.



La ceremonia, conducida dinámicamente por Brays Efe y Coria Castillo, no ha tenido el marcado carácter reivindicativo de otras ediciones, sino que ha redundado más en el humor; desde las mesas de los nominados, Efe ha soltado un dardo envenenado para el también presentador, Pablo Motos, al dirigirse así a Andreu Buenafuente, nominado como mejor actor de reparto por la serie ‘El otro lado’:



“En la serie interpretas a un presentador que se convierte en fantasma, al que le cuesta adaptarse a los nuevos tiempos. Para prepararte, ¿cuántas horas has visto El Hormiguero?”, ha dicho entre risas, a lo que Buenafuente ha respondido: “Aún querrás que te conteste”.



Por lo demás, gala tranquila que, a pesar del triunfo sin ‘peros’ de ‘La Mesías’, ha premiado a distintas películas y series en varias categorías relevantes: la mejor dirección ha sido para J.A Bayona por ‘La Sociedad de la Nieve’; la mejor actriz protagonista ha recaído sobre Malena Alterio por ‘Que nadie duerma’, y el mejor actor protagonista, para David Verdaguer por ‘Saben aquell”, un galardón que ha recogido el director, David Trueba.



Uno de los momentos más emotivos lo ha protagonizado Mónica Randall, que ha subido al escenario a por su Premio Goya de Honor 2024, un galardón que ha valorado por contener la palabra “honor” porque, en su opinión, “creo que uno, al final, vive su vida consecuentemente con uno mismo, sin traicionar sus ideales”.



“Recordadme con cariño y gracias por vuestro respeto”, ha dicho después de desear a los presentes que lleguen al momento de la vida en el que ella se encuentra, porque, ha recordado, eso será que “habéis vivido mucho”, lo que ha arrancado algunas lágrimas entre los invitados.



Los Premios Feroz han contado también con la presencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que han disfrutado de la ceremonia. Díaz ha sido interpelada por la presidenta de AICE María Guerra, que le ha pedido que “no se olvide de la prensa” en su objetivo de regular y reducir la jornada laboral.

