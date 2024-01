Ara Malikian en el ciclo En La Línea Música

La cita de hoy, día 27 de enero de 2024, a partir de las 21:00 horas, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de La Línea es de las que no hay que perderse bajo ningún concepto.

Hablamos de un concierto especial, como especial es el artista que lo protagoniza. Uno de los violinistas más respetados y admirados del mundo.

Con una calidad y originalidad solo al alcance de los auténticos genios de la música, y de la vida.

En palabras del propio Ara: “Cuando vi a mi hijo caminar por primera vez después de meses de caídas, de intentos fallidos, de golpes y vuelta a probar, entendí que un día todos fuimos esa fuerza que el tiempo hace que olvidemos.

Los niños son los seres más auténticos que te puedes encontrar, son salvajes, son la ternura en su esencia y están llenos de una verdad insultante, no tienen miedo a equivocarse, son libres y expresivos y todo lo que hacen está repleto de arte.

Si miras a un niño entiendes casi todo lo que fuiste y hace un tiempo que no te permites ser.

Esta gira es el resultado de ver crecer a mi hijo, es el resultado de mi crecimiento a su lado, es todos esos sonidos y melodías que intentan darle forma a lo que he sentido y me ha inspirado de él y de la vida a través de él. Es un encuentro con el niño que no pude ser y hubiera soñado ser. Es un homenaje a esos seres que son tan libres como un pájaro libre.

Esta gira está llena de dinosaurios, calamares robóticos, máquinas del tiempo, pianos voladores y mimos bilingües, este disco es eso que yo había olvidado y que es tan poderoso; la Magia de encontrar cada día y cada senda fascinantes, traigan lo que traigan.

Las entradas para el concierto, si es que queda alguna disponible están en la página web oficial de Ara Malikian,

Puedes acceder directamente a ellas entrando a este enlace:

https://aramalikian.entradas.plus/entradas/concierto-ara-malikian-la-linea-2024

