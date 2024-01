Trump condenado a pagar 83,3 millones por daños y perjuicios por difamación a Carroll

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) fue condenado este viernes por un jurado a pagar 83,3 millones por daños y perjuicios por difamación a E. Jean Carroll en 2019, cuando dijo que no conocía a la periodista y que su acusación de abuso sexual era falsa.



Tras tres horas deliberando, el jurado formado por siete hombres y dos mujeres decidió de manera unánime que el favorito en las primarias presidenciales republicanas debía pagar 18,3 millones en concepto de daños y perjuicios y 65 millones más por daños punitivos, cifras mucho más altas de las que se habían barajado durante el juicio.



Tras la lectura de la resolución, Carroll se fundió en un abrazo con sus abogadas, pero no quiso hacer declaraciones a la prensa a la salida del juzgado.



Trump, que estuvo presente en el último día del juicio, abandonó la corte antes de que se conociera el resultado final del jurado y en su red social, Truth Social, calificó posteriormente de "totalmente ridículo" el veredicto.



Para él, es una muestra de que "nuestro sistema legal está fuera de control y se usa como arma política".



Durante las dos semanas del juicio, el magnate no paró de publicar en sus redes que no conocía a Carroll y que el juicio se trataba de una caza de brujas, hasta tal punto que algunos de sus comentarios fueron usados como evidencia por el equipo legal de Carroll.



Esta es la segunda vez que la periodista y su abogada, Roberta Kaplan, le ganan un juicio a Trump. El pasado mayo, un jurado condenó al exmandatario por abuso sexual por insertar sus dedos en la vagina de Carroll sin consentimiento, así como por difamación (en otros comentarios diferentes) y a pagar un monto de 5 millones de dólares.

