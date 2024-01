Salud comienza a renovar los 7.000 contratos eventuales

La Consejería de Salud ha comenzado este viernes la renovación de los 7.000 contratos eventuales del Servicio Andaluz de Salud que finalizaban este próximo 31 de enero, una decisión que los trabajadores llevaban esperando desde diciembre del pasado 2023, por lo que se manifestaron este martes en toda Andalucía.



En principio se renovarán las plazas hasta el 31 de mayo, periodo en el que se estima que se tendrán confirmados los puestos disponibles tras la celebración de la Oferta de Empleo público y los concursos de traslado, según han indicado a EFE fuentes de la Consejería de Salud.



La oferta ha comenzado este viernes y se extenderá hasta el próximo lunes, día en el que se esperan nuevas noticias del calendario de contratación del resto de ofertas y categorías que aún no hayan sido notificadas, han agregado.



Salud ha vuelto a asegurar que para finales de este año el 94% del empleo del sector estará estabilizado, tal y como confirmó la consejera Catalina García el pasado martes, por lo que se espera que no sean necesarias nuevas prórrogas de las renovaciones.



Una de las mayores preocupaciones de la Consejería es asegurar las plazas de las zonas de difícil cobertura, que los sanitarios suelen escoger con menor frecuencia, como las áreas rurales.



Por su parte, la portavoz de CCOO, Marina Polonio, ha denunciado a EFE la falta de formalidad del SAS con la duración de los contratos, que según aseguran en principio eran 11 meses y ahora pasarán a ser 4, y ha asegurado que el sindicato no ha recibido la información actualizada de manera directa, sino a través de los medios de comunicación.

