La Junta inspeccionará 40 joyerías en el primer trimestre de 2024 en Andalucía

La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía tiene previsto desarrollar desde mediados de enero la campaña de inspección de establecimientos que comercializan objetos con metales preciosos, al para que las joyerías y productos comercializados en ellas cumplen con la normativa que les resulta de aplicación.



Esta campaña inspectora se desarrolla en el primer trimestre de 2024 –del 15 de enero al 31 de marzo–, y se prevé que los Servicios de Consumo realicen visitas de inspección a 40 establecimientos, informa la Junta en una nota.



Con estas actuaciones, se busca verificar que no se comercializan productos con metales preciosos de forma irregular por incumplimientos en los contrastes de origen y garantía, para garantizar una protección eficaz de las personas consumidoras, y los objetivos son evitar la inducción a error, así como promover la competencia leal en el sector.



El personal inspector controla que se exhiban los P.V.P. de los productos comercializados (anaqueles, armarios del interior, y escaparates, entre otros); que los objetos de metales preciosos estén separados de los de baja aleación, de los bañados o de los chapados; o que se indiquen, para cada caso, las leyes oficiales establecidas para el oro (999, 916, 750, 585, 375), plata (999, 925, 800) y platino (999, 950, 900, 850).



También se vigilará que se utilicen las identificaciones correctas para objetos de baja aleación (‘platino de baja aleación’, ‘oro de baja aleación’ y ‘plata de baja aleación’, además del contenido del metal precioso en milésimas), para los objetos recubiertos con un balo de metal precioso (‘metal platinado’, ‘metal dorado’, ‘metal plateado’), y aquellos chapados con metal precioso (‘metal chapado con platino’, ‘metal chapado con oro’, ‘metal chapado con plata’).



Asimismo, se vigila que se cumpla con la obligación de no utilizar denominaciones como “oro alemán”, “plata inglesa”, “similor” o similares.



Los contrastes de origen identifican a los fabricantes o importadores y son de libre diseño y fabricación, si bien deberán ser de mayor tamaño que los de garantía, no induciendo a confusión.



Los contrastes de garantía identifican a los laboratorios facultados a tal fin por las Administraciones Públicas que realizan análisis y contraste de metales preciosos.



El contraste de garantía está compuesto de una figura geométrica identificativa del metal precioso con el que está fabricado el objeto (rombo para el platino, elipse para el oro y rectángulo para la plata) con la ley marcada en su interior, seguida de la contraseña del laboratorio que ha realizado el contraste.

