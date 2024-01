Israel realiza operaciones "precisas" en hospitales del sur de Gaza

El Ejército de Israel está realizando "operaciones precisas" en los principales hospitales de Jan Yunis, la región más importante del sur de la Franja de Gaza y bastión del grupo islamista Hamás, informó un vocero castrense la madrugada de este viernes, mientras esos centros médicos albergan miles de pacientes y desplazados.



"Las Fuerzas de Defensa de Israel están llevando a cabo operaciones precisas contra la organización terrorista Hamás en Jan Yunis. La inteligencia del Ejército indica que los terroristas de Hamás están operando desde el interior y los alrededores del hospital Naser y el hospital Al Amal", indicó un vocero del Ejército.



Desde hace tres días, el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás, denuncia que "la ocupación israelí asedia los hospitales de Jan Yunis, paralizándolos completamente mientras comete crímenes de genocidio e impide el movimiento de ambulancias".



Según el ministerio, el hospital Naser y el de Al Amal se encuentran "sin alimentos y sin seguridad".



El Ejército israelí refutó esa versión argumentando que mandos militares israelíes "han estado en contacto con los directores de hospitales y el personal médico, por teléfono y sobre el terreno, para garantizar que los hospitales puedan permanecer operativos y accesibles", con suficiente combustible y suministros.



El Ejército israelí determinó que "no hay obligación de evacuar los hospitales", pero que si los gazatíes desean hacerlo, disponen de un corredor de la calle Al Bahar, situada en el lado occidental de los hospitales.



Sin embargo, la agencia humanitaria de la ONU, OCHA, dijo este viernes que el hospital Naser está funcionando "bajo mínimos, ya que está rodeado por el Ejército israelí y está experimentando intensos combates, por lo que ya no puede recibir pacientes ni suministros".



Según informes que ha recibido OCHA, el personal de Naser ha estado cavando tumbas en los terrenos del hospital "debido al gran número de muertes previstas y a la necesidad de gestionar los entierros".



OCHA también reporta que, "a pesar de no haber un paso seguro", numerosos palestinos intentan huir de Jan Yunis a la ciudad de Rafah, colindante con Egipto, que ya está superpoblada en medio del desplazamiento forzado de cerca de dos millones de gazatíes, casi el total de la población, que ha dejado la guerra.



Además, el Hospital Al Kheir, uno de los tres únicos en la Franja de Gaza que brinda servicios de maternidad, dejó de funcionar y muchos de sus pacientes, recién sometidos a operaciones críticas, tuvieron que evacuar.



El miércoles, un ataque contra un albergue de la UNRWA en Jan Yunis, donde se refugiaban unas 800 personas, dejó 13 muertos y 75 heridos, de los cuales una quincena en estado crítico.



De su lado, los servicios de emergencia de la Media Luna Roja Palestina alertaron recientemente de la llegada de "heridos en estado crítico" al hospital Al Amal, "debido al bombardeo israelí de los alrededores del hospital".



La guerra estalló el 7 de octubre tras un ataque de Hamás contra Israel que dejó unos 1.200 muertos y 250 rehenes.



Desde entonces, el Ejército israelí mantiene una potente ofensiva por aire, tierra y mar sobre la Franja de Gaza que ha dejado al menos 25.900 muertos y 64.110 heridos, la mayoría niños y mujeres.



Tras iniciar la incursión terrestre en el enclave palestino a finales de octubre, el Ejército israelí ha asediado y atacado varios hospitales, entre ellos el Al Shifa de la ciudad de Gaza, el más importante de la Franja, donde halló túneles subterráneos y armamento de Hamás.

