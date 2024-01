JOHN BLACK WOLF & THE BANDITS ofrecerán un concierto en Sala Milwaukee

Con una mezcla de influencias de rock, folk y americana, JOHN BLACK WOLF incorpora varios elementos musicales en su sonido. Dentro de su música, uno puede descubrir capas de la imaginación de Tarantino, una banda sonora digna de una película de fantasía, un fragmento de musical clásico, letras que nos transportan a lugares, sensaciones e historias de nuestra imaginación, todo sin abandonar los temas sociales y políticos. Temas que cuentan con estribillos adictivos y arreglos meticulosos, su estilo musical rinde homenaje al nacimiento del Rock 'n' Roll y se aventura en nuevos enfoques musicales.

JOHN BLACK WOLF 2024.

Atendiendo exclusivamente a grandes escenarios y producciones originales, agotaron las entradas del CCOP (Oporto) en 2019 y, en medio de la pandemia de 2021, llenaron la sala principal del Hard Club (Oporto). Con una energía y sinergia con el público que supera la norma, las actuaciones de JBW son incomparables.

Nominada a Mejor Canción de Rock en los IPMA (Premios Internacionales de la Música Portuguesa) 2021 con el tema "Hey God I am feeling better" y nominada a Mejor Vídeo Musical de 2021 con "Father Son and The Holy Spirit". La banda lanzó tres álbumes hasta el momento.

Los integrantes del proyecto JOHN BLACK WOLF & THE BANDITS pretenden llegar tanto al mercado nacional como al internacional confiando en que existe un número importante de personas que seguirán el proyecto una vez lo descubran. Su objetivo es consolidarse como una destacada banda de ROCK portuguesa y mostrar al público mundial que todavía es posible abrazar el fenómeno de las grandes bandas del pasado con un enfoque renovado.

Entradas aquí:

https://www.woutick.es/evento/26740/entradas--john-black-wolf--the-bandits-en-el-puerto-?place=31873&date=26-01-2024&time=22:30&showId=45829

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es