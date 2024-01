Un total de 48 agrupaciones continuarán su participación en el presente COAC. Siendo 56 el cupo máximo de clasificadas, han superado el primer corte 8 coros, 17 chirigotas, 20 comparsas y 3 cuartetos.

La puntuación mínima era de 180 puntos y el jurado ha dejado libres ocho huecos en una decisión valiente.

En coros, el primer en quedarse fuera es ‘Despierda’, con 171,94 puntos, por delante de ‘Este coro es de locos’, con 168,66.

En cuanto a chirigotas, el corte lo ha marcado ‘El malo más malote de las pelis de Harry Potter’, con 175, 87 puntos, justo por delante de ‘Sácamela de la boca’ (175,73 puntos).

La primera comparsa en quedarse fuera ha sido ‘La huella’ con 179, 64. Justo detrás, ‘¡Con lo bonito que era!’ (178, 48 puntos).

Sólo se han clasificado tres cuartetos de los cinco en concurso, siendo el que marca el corte ‘¡He vuelto! (El barrio)’, con 174,90 puntos, que perdió seis puntos por excederse de tiempo total en escena, por lo que habría podido clasificarse.

El orden de actuación de los Cuartos de Final, que se desarrollarán a partir de esta noche durante siete funciones, viene determinado por el orden en el que las agrupaciones actuaron en preliminares.

El cuadrante previo contemplaba ya la actuación de dos coros en las tres primeras funciones, aunque también incluía a seis cuartetos cuando en concurso únicamente había cinco participantes.

AGRUPACIONES CLASIFICADAS PARA CUARTOS DE FINAL



- COROS -

El gremio

El Paraíso

La dama de Cádiz

Los luciérnagas

La fiesta de los locos

Los iluminados

Asesinato en el Cádiz Exprés

El baúl de la Piquer

- CUARTETOS -

Punk y circo, la lucha continúa

n mi caseta cabe todo el mundo

os cocos de Cadi

- CHIRIGOTAS -

Que ni las hambre las vamo a sentí

El grinch de Cai

Los de la arritmia al 3x4

Ciego de tronos

Te he dicho 1.748.654 veces...

Los del Canal Sur

Los super-ego

No hay verano sin besos

Carnaval, me cago en tus muertos

El niño de Isabelita 2

La callejera invisible

Te como tu cara

La última y nos vamos

La chirigota clásica

Los plácidos domingos

Los que salieron perdiendo

Los chabolis

- COMPARSAS -

Vuelve ya el 3x4

Los fabricantes

La oveja negra

Los lengüetas

La fiesta

La resbalera

Pueblejito la Frontera

Agüita tapá

Los amuletos

La alegría de Cádiz

La consentida

Los sacrificaos

El joyero

Los despertadores

El paseíto

Los colgaos

Donde fuimos felices

Las herederas

Y seguimos cantando

La chirigotera

