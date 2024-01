La ley de amnistía culmina el martes su trámite exprés en el Congreso

La proposición de ley de amnistía se votará el próximo martes en el pleno de Congreso, con lo que culmina su tramitación exprés en la Cámara Baja tras incluir los cambios pactados por el PSOE y Junts referidos a los delitos de terrorismo o a la aplicación "inmediata" de la norma.



El texto de la proposición de ley presentada por el PSOE el pasado mes de noviembre ha sido modificado esta semana en la Comisión de Justicia del Congreso con los votos de PSOE, Junts, ERC, Sumar, EH Bildu, PNV y Podemos, y entre duras críticas del PP y Vox por los cambios que excluye de la amnistía los delitos de terrorismo "siempre y cuando" se haya causado violaciones "graves de derechos humanos".



Al pleno del Congreso llegará el texto de la ley para ser sometido a votación, aunque en este trámite final aún hay margen para introducir alguna modificación más, a través de las enmiendas que no han sido aprobadas pero que continúan 'vivas' por decisión de los grupos que las presentaron.



Aunque desde el PSOE se asegura que la ley está cerrada, desde Junts indicaron este martes, nada más incorporarse los últimos cambios, que aún había tiempo para modificaciones que permitan "blindar" aún más la ley.



De hecho, la formación que lidera Carles Puigdemont mantiene 'vivas' sus once enmiendas iniciales así como las tres pactadas con el PNV para evitar que se paralice la aplicación de la ley si hay recurso y ampliar la amnistía a todos los casos de terrorismo, objetivo que busca también la acordada con ERC, que deja también para su votación en el pleno del día 30 otras dos enmiendas.



Junts quiere volver al espíritu de su enmienda inicial, que busca amnistiar todas las acusaciones de terrorismo que consideran falsas, e intentará también extender dos meses el plazo de aplicación de la amnistía -desde el 1 noviembre de 2011- con el objetivo de que entren las causas que afectan al personal de la conselleria catalana de Exteriores y que se siguen en el Tribunal de Cuentas.



Una vez que la ley de amnistía salga del Congreso el texto pasará al Senado, donde comenzará una tramitación ya no exprés, como ha sido en la Cámara Baja, sino todo lo contrario, a tenor de lo anunciado por el PP, que tiene mayoría en la Cámara Alta.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es