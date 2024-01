El Consejo Escolar aconseja vetar el móvil en todo el horario lectivo de secundaria

El Consejo Escolar del Estado, que se reúne mañana con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, aconseja que el alumnado de Secundaria apague el móvil desde la entrada hasta la salida del instituto, y en Infantil y Primaria aboga por no llevarlo al colegio salvo que existan razones individuales "muy específicas".



Así se recoge en el documento redactado por el grupo de trabajo sobre el uso de dispositivos móviles en los centros educativos no universitarios, al que ha tenido acceso EFE, en el que se aboga por un marco regulador distinto para cada una de las etapas educativas dada la gran diversidad de centros y la diferencias de edades.



El pasado 13 de diciembre, el Ministerio de Educación propuso prohibir el móvil en primaria durante todo el horario lectivo y en la ESO utilizarlo solo cuando lo plantee el profesor con fines pedagógicos.



Además de dialogar con la comunidad educativa, el Ministerio quiere hablar y contar con el apoyo de las comunidades autónomas, con las que tiene previsto reunirse el próximo 31 de enero.



El texto de aportaciones del máximo órgano consultivo en materia educativa del Gobierno recalca que avanzar hacia una educación digital responsable implica establecer "ciertos límites de tiempos y espacios de uso dentro y fuera de los centros".



De esta manera, afirma que en la educación infantil y primaria el alumnado "no necesita llevar móviles" al centro educativo, salvo que se autorice por razones individuales "muy específicas" relacionadas con la salud u otras circunstancias personales o familiares debidamente justificadas.



En la ESO, en caso de llevar el móvil, "debería mantenerse apagado desde la entrada al centro hasta la salida del mismo, incluyendo los periodos lectivos, recreos y otros tiempos de descanso, actividades complementarias y actividades extraescolares", añade el Consejo Escolar, que en la reunión con Sánchez y la ministra Pilar Alegría abordará también el plan de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora.



Según el mismo documento, los móviles sí se podrán emplear en secundaria con fines educativos supervisados o cuando la utilización individual de los mismos sea necesaria por razones de salud debidamente justificadas.



"En enseñanzas postobligatorias, en virtud de la autonomía de los centros", sus direcciones pueden regular el uso del móvil en función de sus circunstancias".



Añade que regular el uso de móviles en los centros de enseñanza es una medida que debería contar con "criterios básicos comunes" y, al igual que en otros países europeos, regularse en el reglamento de régimen interior de cada centro educativo.



Aconseja acompañar la regulación con otras acciones -refuerzo de departamentos de orientación y tutorías, revisión de tiempos y horarios, alternativas de ocio en el recreo, etc.- y un proceso de formación que contribuya a una educación digital del alumnado, un liderazgo digital por parte del profesorado y una participación de las familias en el uso adecuado del móvil dentro y fuera del ámbito escolar.



Aunque el texto valora las ventajas de la utilización educativa de los dispositivos móviles, tanto para el desarrollo de dicha competencia como para la innovación metodológica y la mejora del rendimiento escolar, también recoge los problemas derivados del uso inadecuado de teléfonos, tabletas o relojes inteligentes por las distracciones que ocasionan.

