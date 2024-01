El PP advierte al Gobierno del "error histórico" que supone amnistiar a "terroristas"

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha advertido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del "error histórico" que supone amnistiar a terroristas para seguir unos meses más en el poder, tras asegurar que "no todo vale" y que "el fin no justifica los medios".



Tellado se ha expresado en estos términos, en una entrevista en RNE recogida por EFE, al ser preguntado por el acuerdo alcanzado con Junts para incluir una enmienda a la ley de amnistía que facilita que el expresidente catalán Carles Puigdemont pueda regresar a España y blinda a todos los investigados por el terrorismo del 'procés'.



Tras insistir en que esto es lo que ha pactado el Gobierno "lo vista como lo vista" el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha ironizado con que el PSOE "se marca líneas rojas y luego las sobrepasa", al recordar que varios miembros del Ejecutivo dijeron que "en ningún caso" se podrían amnistiar casos de terrorismo.



En esta línea se ha pronunciado el portavoz del PP en Génova, Borja Sémper, en una entrevista en Antena 3, en la que ha tildado de "atropello" las cesiones y ha reprochado al Ejecutivo que convierta "la línea roja del terrorismo en línea verde".



Sémper ha lamentado que no se respete "la palabra dada" y ha censurado que Sánchez quiera tapar la "subversión" del orden público y la violencia en las calles durante el procés considerándolo "terrorismo cuqui".



En la entrevista en RNE, Tellado ha incidido en que la situación de España es "tremendamente delicada" porque, según ha dicho, "la verdadera amenaza para la democracia duerme en la Moncloa", en alusión al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.



"La amenaza no son los independentistas. Siempre han estado ahí y siempre han tenido las mismas exigencias, la única diferencia es que hoy tenemos un presidente del Gobierno dispuesto a ceder en todo y a aceptar la hoja de ruta del independentismo", ha señalado.



Según Tellado, "el PSOE debería replantearse que dos cosas: que no todo vale, (es decir) que el fin no justifica los medios, y que están cometiendo un error histórico que puede acabar con el Partido Socialista".



Sobre la estrategia que van a seguir a partir de ahora, Tellado ha indicado el PP a va combatir la ley de amnistía en todos los escenarios posibles , pero siempre "desde la ley, nunca fuera de la ley".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es