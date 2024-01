Juan Ortega rompe su silencio dos meses después de dejar a su novia plantada en el altar

Juan Ortega, el torero que acaparó titulares por su inesperada decisión de no casarse el pasado 2 de diciembre, ha roto su silencio después de casi dos meses. En una reciente entrevista Herrera en COPE en la mañana de este miércoles, con el conocido presentador Carlos Herrera, Ortega ha hablado por primera vez sobre el incidente que sorprendió tanto a la opinión pública como a su entorno más cercano. "Pido perdón por tomar la decisión unas horas antes de la boda", declaró Ortega, reconociendo abiertamente el impacto negativo de su acción en su exnovia Carmen Otte, sus familias y los invitados a la boda.

Durante la entrevista, el torero profundizó en sus sentimientos y perspectivas sobre lo ocurrido. A pesar de la cancelación de la boda y la finalización de su relación con Carmen Otte, Ortega mantiene una relación cordial con su exnovia. La describió como "una mujer extraordinaria" y "una mujer 10", alabando su apoyo constante y su presencia en los momentos importantes de su vida. "La quiero mucho todavía a día de hoy", confesó Ortega, mostrando su remordimiento y preocupación por no causarle más daño en el futuro.

?@juanortegapr, responde a Herrera si creía que suspender su boda iba a ser un terremoto informativo de esta dimensión: “No. En esta vida la gente está acostumbrada a casarse o a separarse, pero a suspender una boda horas antes no..." https://t.co/Dd3xFRxC08 pic.twitter.com/C646AGEdU4 — Herrera en COPE (@HerreraenCOPE) January 24, 2024

El torero explicó que las dudas y problemas que llevaron a la cancelación del matrimonio no surgieron de repente el día de la boda. Estos problemas habían estado presentes durante un tiempo, pero no fueron abordados adecuadamente antes del enlace. "Es gente que te quiere, que nos tiene cariño y nos aprecia", dijo Ortega, refiriéndose a cómo su decisión afectó no solo a la pareja sino también a sus seres queridos. A pesar del apoyo recibido, admitió que su decisión causó un gran trastorno.

Además, Ortega desmintió varias de las informaciones publicadas por los medios sobre su relación con Otte, afirmando que muchas de ellas no eran ciertas. Con esta aparición pública, Juan Ortega busca cerrar un capítulo difícil en su vida personal, manteniendo el respeto y cariño hacia su exnovia y todos los afectados por su decisión de última hora.

