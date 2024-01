Las nucleares piden al Gobierno "replantearse" el calendario de cierre de las centrales

Las centrales nucleares piden al Gobierno "replantearse" el calendario de cierre de las plantas en España para alargar los plazos de funcionamiento más allá de los fijados, dada su capacidad para aportar "estabilidad y competitividad" al sistema eléctrico.



Inicialmente el proceso de cierre está previsto que arranque en 2027 para concluir de forma escalonada en 2035. "Nos gustaría llegar a un acuerdo con el Gobierno, sentarnos a negociar" sobre lo mejor a nivel energético para el país, ha asegurado el presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, en un encuentro con la prensa.



"Hay que replantearse" si el plan de cierre debería seguir adelante, al menos mientras no existan opciones o alternativas a la energía nuclear "más consolidadas", y por el momento no existen, ha explicado el responsable de Foro Nuclear.



Según los datos, los siete reactores operativos en España generan algo más del 20 por ciento de la electricidad consumida y han evitado la emisión de unos 20 millones de toneladas de CO2 en 2023, lo que confirma su papel clave además para la descarbonización.



Araluce ha lamentado que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no se haya sentado "nunca" a negociar con él en calidad de responsable de Foro Nuclear.



Ha pedido una reunión a Ribera para discutir del futuro energético más conveniente para el país, para los ciudadanos, y también para ver cómo mejorar la gestión de los residuos radiactivos.



"Una cosa es lo ideológico y otra la realidad", ha explicado Araluce, quien confía en que "llegará un momento" en el que el Gobierno será consciente del papel de la energía nuclear para el buen funcionamiento de la red eléctrica, un sistema muy complejo.



"Cambios de opinión, hemos visto varios" con este Gobierno, así que por el momento "todo es posible" y por ello también el futuro nuclear, ha añadido esperanzado el responsable de Foro Nuclear.



España cuenta con siete reactores nucleares operativos Almaraz I y II (Cáceres), Ascó I y II (Tarragona), Cofrentes (Valencia), Trillo (Guadalajara) y Vandellós II (Tarragona).



Además, una fábrica de combustible nuclear en Juzbado (Salamanca) y un centro de almacenamiento de residuos radiactivos de muy baja, baja y media actividad en El Cabril (Córdoba).



El cierre escalonado de centrales según el calendario actual, comenzará con Almaraz (Cáceres), en 2027, por lo que a finales de 2024 habría de empezar a informarse ya del proceso a las autoridades competentes.



Araluce ha lamentado que mientras en gran parte de Europa la tendencia es la de alargar el funcionamiento de las centrales nucleares e incluso construir más plantas, en España se está haciendo lo contrario.



Entretanto, mientras sigan funcionando, lo que Araluce pide es que "no nos pongan palos en las ruedas", tras lamentar el incremento recientemente anunciado por el Gobierno de la tasa de Enresa, del 40 por ciento, sobre las nucleares.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es