Ferran Torres: "Estoy en el mejor momento de mi carrera"

El delantero del Barcelona Ferran Torres, que el pasado domingo alcanzó los 100 partidos con el cuadro catalán y lo celebró anotando un triplete en la victoria frente al Betis (2-4), aseguró a los medios de comunicación del club azulgrana que vive "el mejor momento" de su carrera.



"Creo que estoy en el mejor momento de mi carrera, en el que más confianza tengo, en el que me encuentro mentalmente más fuerte", subrayó el atacante, que incidió en la mentalidad como el punto de partida para "estar bien dentro y fuera del terreno de juego".



Ferran Torres, que en febrero cumplirá 24 años, señaló el trabajo, la humildad, la constancia y la disciplina como los valores que han impulsado su progresión desde que recaló en el Barcelona procedente del Manchester City en el mercado invernal de la temporada 2021-2022.



"Cuando llegué para mí era ya un sueño cumplido y poder jugar 100 partidos con esta camiseta me hace muy feliz", explicó el internacional español, que en su primera media campaña como azulgrana firmó 7 goles y 6 asistencias en 2.031 minutos repartidos en 26 partidos, 25 de ellos como titular.



Sin embargo, la temporada pasada Ferran perdió la condición de titular y vio reducido su protagonismo. El delantero de Foios (Valencia) jugó 1.853 minutos repartidos en 45 partidos, partiendo de inicio en 18 de ellos, marcó 7 goles y sirvió 3 asistencias.



Cuando más incógnitas pendían sobre su futuro, Ferran redobló la apuesta en sí mismo: "Llegué a este principio de temporada en mi mejor momento, con una mentalidad muy cambiada. Pude cambiar una situación en la que veía muy complicado tener minutos y oportunidades. Para que la gente sepa que nada es imposible, que es necesario trabajar y al final todo llega".



Aunque empezó la temporada como suplente de Joao Félix, su rendimiento como revulsivo le granjeó un puesto en el once titular del técnico Xavi Hernández, a quien agradeció la confianza en el momento de su fichaje por el Barcelona y el hecho de haberle "apoyado siempre".



Con el triplete y la asistencia que firmó el pasado domingo ante el Betis (2-4), Ferran alcanzó los 11 goles y 3 asistencias en los 1.518 minutos que ha disputado este curso, repartidos en 29 partidos, 16 como titular.



El internacional español es el segundo máximo goleador del Barça por detrás del polaco Robert Lewandowski, que lleva 12 tantos y 4 asistencias en 2.026 minutos, distribuidos en 27 partidos, 23 de ellos como titular.



Sin embargo, Ferran es el delantero de la plantilla con una mejor media goleadora, ya que promedia un tanto cada 138 minutos, por delante de Lewandowski (169), Joao Felix (218), Raphinha (248) y Lamine Yamal (638).

