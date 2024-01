El actor Sergio Peris-Mencheta anuncia que padece cáncer y necesitará un transplante

El actor madrileño Sergio Peris-Mencheta ha anunciado este lunes que padece cáncer y se encuentra en pleno proceso de quimioterapia, tras el que necesitará un transplante de médula.

"Estoy como sólo saben los que han vivido una situación similar a la mía. Me siento más vulnerable, aterrorizado y pequeñito que nunca, y valorando desde hace ya unos meses cada uno de mis pasos sobre la tierra", ha reconocido el también productor y director en un mensaje en su cuenta oficial de Instagram en el que ha informado sobre su situación.

En la misma publicación, el intérprete ha asegurado, asimismo, que es consciente de que "la vida manda" y de que le toca "confiar" y dejarse llevar ante la enfermedad que padece.

Igualmente, ha recordado su trayectoria, una en la que, ha dicho, le han tocado "las cosas buenas de la vida", algo por lo que "siempre" se ha "sentido un poco culpable", "con un sentir de no merecimiento bastante tocapelotas" que le ha acompañado desde su primera convocatoria con la Selección Española de Rugby en 1991.

"He trabajado en televisión por todo el mundo. La mayor parte de las veces haciendo personajes protagonistas, heroicos, bestiales. He galopado vestido de guerrero muchas veces blandiendo una espada y gritando '¡¡¡Ahhhhh!!!', como soñaba de niño. He hecho cine en distintos idiomas, he trabajado con gente que estaba en las cintas Betamax que alquilaba en el videoclub Acuario de mi barrio", ha recordado el actor.

Asimismo, se ha mostrado agradecido por "haber ganado y presentado concursos, trabajado con los más grandes del teatro, interpretado personajes maravillosos" y dirigido, así como por haber "creado y contado las historias que necesitaba" con su productora Barco Pirata.

Por otro lado, en lo personal, ha mencionado a su familia, a la que ha definido como su "equipo", y ha celebrado sus "proyectos en común" con su pareja, Marta Solaz. "Después de 19 años y medio sigo enamorado hasta las trancas de Marta, y me siento cada vez más deseado y querido por ella", ha agradecido.

Peris-Mencheta ganó popularidad con su papel en la serie 'Al salir de clase' y, posteriormente, ha formado parte de películas como 'Los Borgia' o incluso cintas internacionales como 'Resident Evil: Afterlife' o 'Megalodon 2: La fosa'.

Asimismo, ha trabajado en diversas obras de teatro, como 'Julio César' y ha dirigido otras, como 'Un trozo invisible de este mundo', que le valió una nominación a los Premios Max. Esta obra estaba protagonizada por el actor Juan Diego Botto, con quien volvió a trabajar en 'Una noche sin luna', ganadora del Premio Max a la Mejor obra de teatro.



