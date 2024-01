Los niños que acuden a guarderías rinden mejor en primaria, según un estudio

Investigadores de la Universidad de Málaga han evaluado el impacto que tiene la asistencia a jardines de infancia en el desarrollo de capacidades y destrezas de los niños y han determinado que aquellos que acuden a guarderías presentan mejores resultados en las pruebas diagnósticas en tercero de primaria.



Según ha informado este lunes la Fundación Descubre, el estudio apunta a la influencia positiva que supone la escolarización en los primeros años de vida, tanto en las competencias comunicativas como en las lógico-matemáticas en etapas posteriores.



Los autores del trabajo plantearon si podía existir alguna diferencia en el proceso de aprendizaje por el hecho de haber acudido a centros de educación infantil de primer ciclo.



Tras realizar el seguimiento durante tres años a 18.343 estudiantes de primaria canarios, han publicado los resultados en la revista The Social Science Journal, que revelan que el alumnado escolarizado antes de los 3 años presenta mejor rendimiento que el que no lo estuvo.



Concretamente, en la evaluación de tercero de primaria, el alumnado que asistió a centros de educación infantil de primer ciclo obtuvo mejores calificaciones en las competencias de comunicación lingüística y matemáticas.



Sin embargo, en las realizadas cuando llegaron a sexto de primaria solo se mantenía la diferencia en las destrezas relacionadas con el cálculo y la resolución de problemas.



Esta diferencia parece diluirse por la influencia en las capacidades y habilidades de expresión oral y escrita desarrolladas en casa.



El descenso de la influencia de haber asistido a guarderías en las áreas comunicativas al final de primaria puede tener relación con el nivel socioeducativo y el hábito lector en el ámbito familiar, según han indicado los investigadores de la Universidad de Málaga Óscar David Marcenaro-Gutiérrez y Luis Alejandro López Agudo.



Los expertos analizaron a los nacidos en Canarias en 2007 cuando realizaron las pruebas de evaluación diagnóstica a su paso por tercero y sexto de primaria, en los cursos 2015-16 y 2018-19, respectivamente.



Así, quienes habían asistido al jardín de infancia en el primer ciclo de infantil mostraba unos resultados en la competencia comunicativa un 10 % y un 5 % en matemáticas más alto que aquellos que se habían escolarizado después.



Pasados los tres cursos posteriores, en sexto, la diferencia en la competencia matemática sube al 10 %, pero la comunicativa no presentaba distinción entre unos y otros.



Los expertos atribuyen este cambio al desarrollo natural de estas competencias en entornos familiares y cotidianos de mayor nivel sociocultural en los que existen hábitos que lo favorecen, como la lectura.



En los cuestionarios utilizados se recabaron los datos analizados en el estudio además de información de las familias, como la edad en la que sus hijos comenzaron a asistir a guarderías, y del equipo directivo del centro para conocer aspectos socioeconómicos, culturales y formativos del entorno de los estudiantes.



El trabajo analizó finalmente a 12.356 estudiantes, lo que lo convierte en la investigación con más datos estudiados para un mismo grupo de estudiantes en diferentes cursos académicos en España.

