Así fue la fiesta privada que organizó Eugenia Martínez de Irujo a Hillary Clinton

El Palacio de Dueñas se vistió anoche de gala para celebrar una fiesta privada que organizó Eugenia Martínez de Irujo junto a su marido Narcís Rebollo y que reunió a grandes rostros conocidos del panorama nacional y también internacional, ya que la invitada de honor fue Hillary Clinton.

David Bisbal, Los del Río, Sandra Segimón, Farruquito, Lorenzo Caprile, José María Manzanares, Pablo López, Fernando Martínez de Irujo o José Mercé fueron algunos de los invitados por la Duquesa de Montoro que no quisieron perderse esta gran fiesta.

Como no podía ser de otra manera, hubo muchas actuaciones: Pablo López y Vanessa Martín interpretaron 'Caminante no hay camino', Bisbal emocionó con 'Se nos rompió el amor' o 'Qué sabe nadie' y Los del Río cantaron su popular tema 'Sevilla tiene un color especial' y, como no podía ser de otra manera, 'La macarena'.

Tras este show, los invitados disfrutaron en el famoso patio del palacio de un espectáculo de flamenco. Una fiesta en la que Hillary Clinton lo dio todo y exprimió al máximo la cultura sevillana con la mejor anfitriona posible, una Eugenia Martínez de Irujo de lo más entregada.

Esta fiesta era una cuenta pendiente que la hija de la Duquesa de Alba ya le prometió a la exsecretaria de Estado de los Estados Unidos en el viaje que hizo a la capital madrileña el año pasado, cuando la conoció y le invitó al Palacio de Dueñas si alguna vez visitaba Sevilla. Ahora, ya es todo un hecho.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es