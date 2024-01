Carlos Sainz: "Cuanto más veterano eres, más disfrutas de los triunfos"

El español Carlos Sainz, ganador del Rally Dakar -prueba que, disputada en Arabia Saudí, se anotó por cuarta vez-, declaró este sábado, nada más llegar a Madrid, que "cuanto más veterano eres, más disfrutas de los triunfos".



"Cuando eras más joven, la vida pasa más rápido; y cuando tienes más años, te das más cuenta, a lo mejor de las situaciones. Cuanto más veterano eres, más lo disfrutas. Y esta victoria tiene un valor muy, muy especial. Y creo que he mejorado mi récord de ganar el Dakar con más edad. Eso ahí está", contestó a Efe Sainz, de 61 años -que mejoró su propia plusmarca de ganador más veterano en coches-, en una rueda de prensa que tuvo lugar este sábado en la madrileña sede de Audi, marca con la que, de nuevo junto a su copiloto, Lucas Cruz -asimismo presente en el acto-, logró su cuarto 'Tuareg'.



Sainz opinó que éste fue "el más duro" de sus cuatro triunfos, pero que tuvo un final feliz y que, agradecido asimismo a su copiloto, Lucas Cruz, cree que es una victoria que "Audi se merecía, por su valentía".



"Este año fue muy difícil, primero tenía que recuperarme de la lesión del año pasado y analizar muy bien todo en lo que se podía mejorarcon respecto a la pasada edición. Fue un año complicadete, porque ni la Baja, ni Marruecos fueron bien. Afrontamos este Dakar con un pelín de preocupación, la verdad", declaró



"Fue sin duda el más duro, cada día fue un drama. Sabíamos que ésta era la última bala para ofrecerle a Audi esta victoria; porque era un triunfo que se merecían por su valentía", manifestó el campeón madrileño, asimismo doble campeón del mundo de rallys y que en esta edición del Dakar marcó otro hito, al obtener el triunfo final para cuatro marcas diferentes, algo que hasta la fecha sólo había logrado el francés Stéphane Peterhansel. Antes de la recién acabada edición, Sainz ganó la de 2010 con Volkswagen; la de 2018 con Peugeot; y la de 2020, con Mini.



"Terminó bien. Sabíamos que ésta era la última bala que teníamos para ofrecerle a Audi esta victoria. Es un hito en la prueba", comentó 'el Matador', que al llegar a meta después de la última etapa de la durísima prueba del desierto saudí fue sorprendido con la presencia de su hijo, de igual nombre y piloto de Ferrari en la Fórmula Uno -categoría en la que cuenta dos victorias-, con el que regresó en avión desde Arabia.



"Es la primera vez que alguien decide hacer este concepto de coche", indicó Sainz, que ganó el Dakar 2024 por delante del belga Guillaume de Mevius y del francés Sebastien Loeb, que acabaron segundo y tercero, respectivamente.



A la pregunta de si los éxitos de su hijo en la F1 le confieren un plus añadido a su gen competitivo, el gran campeón madrileño negó esa circunstancia.



"A mí siempre me gustó predicar con el ejemplo; y no tienes credibilidad si no haces lo que dices. Eso siempre se lo quise inculcar, no sólo a Carlos, sino a mis hijas, también", apuntó.



"Yo siempre he intentado ser coherente. A Carlos lo que pensaba que estaba bien y lo que pensaba que estaba mal. Si luego todo eso no lo haces tú mismo, malo. No soy más competitivo por ese motivo. Siempre he sido competitivo; y eso es algo que no creo que se te vaya. El día que se vaya eso, dejaré de correr. El día que veas que no eres competitivo, ese día te quedas en casa", señaló el cuádruple ganador del Dakar y doble campeón mundial de rallys.



"Está claro que esta victoria me ha hecho mucha ilusión. Hemos corrido más que nadie, eso está claro. Y al final, el hecho de haber ganado con cuatro coches diferentes es algo que me hace sentir muy orgulloso; porque uno trabaja para ganar", apuntó Sainz este sábado en Madrid.



El 'Matador' admitió que tuvo una pesadilla después de la famosa etapa maratón, de 48 horas.



"Me quedé dormido en el avión y tuve una pesadilla después de seis horas seguidas de dunas, dunas y dubas; putada tras putada. Soñé que me estaba cayendo en una duna. Todo esto fue un auténtico ejercicio de disciplina", afirmó.



"Luego están los pinchazos. En un Dakar solías tener cuatro o cinco pinchazos; y este año, menos un día, hemos pinchado todos; y algún día hasta dos veces", comentó Carlos, que afirmó que "no" echa de menos el Mundial de rallys.



"Me retiré en 2005. Fue mi vida y mi pasión. Pero ahora lo es el Dakar. Tuve suerte de poder reinventarme, pero ahora sólo quiero descansar y celebrar esta victoria; disfrutar, sin pensar en el futuro", declaró Carlos Sainz este sábado en Madrid.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es