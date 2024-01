Jaén es la única provincia andaluza donde no se puede abortar por decisión propia

Jaén sigue siendo la única provincia andaluza donde no es posible abortar por decisión propia ni en la sanidad pública ni en la privada, a pesar del anuncio esta semana del Hospital Universitario de incorporar este servicio, que no satisface al Colectivo Feministas 8M.



El Hospital Universitario de Jaén ha incorporado la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en los casos en los que concurran causas médicas y en los supuestos que prevé la legislación, desde las 14 y hasta las 21 semanas, y en embarazos de 22 o más semanas, en los supuestos legales previstos y previa valoración y aprobación por parte del Comité de Ética autonómico.



Desde Feministas 8M valoran este “pequeño avance” que, según dicen, “pone de manifiesto que si no se atienden IVEs más fáciles en nuestro hospital no es por falta de recursos, ya que se están realizando intervenciones en casos más avanzados y complejos”.



Sin embargo, creen que la medida es insuficiente: “Todo sigue igual para las casi 800 mujeres que anualmente decidimos recurrir a una IVE libremente y sin que medie una prescripción médica, es decir, tenemos que seguir desplazándonos fuera de la provincia, costeando por nuestra cuenta los gastos derivados de todo el proceso”, se lamenta Juana Peragón, portavoz del Movimiento Feministas 8M de Jaén.



Este colectivo sigue denunciando “la discriminación y los obstáculos de las mujeres de Jaén a la hora de acceder al derecho legal reconocido desde 2010 a interrumpir libremente y por decisión propia un embarazo dentro de las 14 semanas de gestación como estipula la ley”.



“Llevamos 13 años soportando que el derecho legítimo de un colectivo profesional solape y devore el derecho fundamental de todas las mujeres a practicarse una IVE en la sanidad pública por culpa de la inacción de los diferentes gobiernos y las diferentes administraciones”, añade Peragón.



Cada año son más de 4.000 mujeres de una docena de provincias españolas las que se ven obligadas a viajar a otros territorios para realizar la IVE.



Según el Ministerio de Sanidad, Jaén, Huesca, Teruel, Cuenca, Toledo, Guadalajara, Palencia, Ávila, Segovia, Soria y Zamora, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, no comunicaron ningún aborto durante 2022..



“Tuve que coger mi coche y desplazarme a Sevilla, a más de 300 kilómetros, a una clínica privada sin más ayuda que la de mi familia”, señalaba recientemente a EFE Laura Lendínez, una de las cientos de mujeres que en los últimos años se han visto obligadas a salir de su provincia para poder abortar.



En el año 2022 se declararon en Andalucía un total de 18.757 abortos, de los cuales solo 792 eran mujeres procedentes de la provincia de Jaén. A la cabeza se encuentran Sevilla, con 4.671 embarazos, y Málaga 4.159.

