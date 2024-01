Normalidad en las carreteras, ya sin cortes por la nieve en la red principal

La situación en las carreteras ha mejorado notablemente en las últimas horas y ya no hay cortes en la red principal después de que ayer las precipitaciones de la borrasca Juan a su paso por la península ibérica dejaran a cientos de conductores atrapados en diversas carreteras de Soria por la nieve.



A primera hora de la mañana solo quedan algunas restricciones para los camiones, a los que no se permite adelantar en veinte kilómetros de la A-2, entre Zaragoza y Soria, y en la A-1 en Segovia, entre los kilómetros 99 y 140.



Se espera que en las próximas horas estas restricciones también se levanten, una vez se compruebe que no hay hielo en la calzada, según han informado desde la Dirección General de Tráfico (DGT).



Los únicos cortes al tráfico por la nieve o el hielo se registran en carreteras secundarias, como en la A-395 y la A-4025 (Granada), en la AV-932 (Ávila), en la BU-572 (Burgos) y en la DSA-191 y la SA-203, en Salamanca.



Desde la DGT se destaca además la afluencia constante de vehículos en la sierra de Madrid aunque sin ninguna incidencia.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es