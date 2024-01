Cristina Gutiérrez, segunda mujer en ganar un Dakar al vencer en la categoría Challenger

La española Cristina Gutiérrez alzó su primer título de la categoría Challenger -prototipos- en el Dakar, después de que una avería del estadounidense Mitchell Guthrie (Taurus), líder al inicio de la general hasta este viernes, permitiera a la española arrebatar la primera plaza de la clasificación.



La piloto burgalesa salía segunda a la última etapa del Dakar 2024 con unos 25 minutos de desventaja respecto a Guthrie, quien era líder virtual de la carrera. Sin embargo, una avería en el turbo que le llevó a estar parado durante más de 23 minutos primero y otra parada después por otro problema mecánico acabaron dando la victoria a Gutiérrez.



En la línea de meta, mientras esperaba a conocer si había superado en la clasificación al norteamericano, Gutiérrez resaltó a los medios españoles que había salido "a fondo", porque sabía que, aunque era difícil, "todo podía pasar", como así sucedió, máxime en su última etapa en la categoría.



De hecho, el estadounidense terminó perdiendo casi una hora en la etapa de este viernes, puesto que finalmente quedó en segunda posición en la general a 35 minutos y 46 segundos de la burgalesa, que el año pasado finalizó la general en tercera posición.



Esta era la última participación de Gutiérrez en Challenger, puesto que el año que viene participará en Ultimate en Dacia, en el que compartirá equipo con el francés Sébastien Loeb y el catarí Nasser Al-Attiyah.



Por su parte, el lituano Rokas Baciuska (Can-Am Factory Team), que lleva como copiloto al catalán Oriol Vidal, acabó tercero en la general, a 58 minutos y 47 segundos de la piloto española, que en las próximas semanas se pondrá en marcha con el equipo Dacia.

Segunda mujer, primera española, en ganar

La piloto burgalesa Cristina Gutiérrez (Red Bull Off-Road JR Team) señaló que este viernes cumplió su "sueño de cuando era bebé", tras convertirse en la segunda mujer en ganar un Dakar en toda la historia, al alzar el Touareg en la categoría Challenger -prototipos-, tras dos averías consecutivas del estadounidense Mitchell Guthrie (Taurus).

Gutiérrez, en declaraciones a los periodistas españoles desplazados al Dakar, subrayó que fue "muy inesperado", porque cuando llegó al final de la etapa, la última del Dakar, "no sabía nada", pero al llegar a la zona de prensa, "todo el mundo estaba alteradísimo" y ahí empezó "a sentir palpitaciones".

"Ahora estoy muy feliz, he cumplido un sueño desde que era un bebé y sobre todo ver a mi familia todos llorando, mi padre que no podía ni hablar... ha sido muy emocionante y supongo que lo iré asimilando porque no es fácil de golpe verte ganando. Supongo que cuando levante el trofeo me daré cuenta de lo que acaba de pasar", resaltó.

Así, la española, que el próximo año correrá con un coche Ultimate en Dacia, destacó que salió a esta última jornada unos 23 minutos por detrás de Guthrie, "pero desde hacía cuatro etapas, cada día salía con la mentalidad de quitarle minutos como fuera e intentar llegar al final con la menor diferencia posible por si pasaba cualquier cosa y hoy ha sido más o menos igual".

"He ido fuerte, a darlo todo y he disfrutado porque por fuera lo estabais viviendo de manera estresante por los segundos, pero yo iba tranquila en el sentido de no sabía nada y he llegado al final y ya he visto todo lo que se había montado, he empezado a entender y es cuando me he puesto nerviosa, así que he agradecido no saber nada hasta el final", bromeó la burgalesa, que es la segunda mujer en alzar un Touareg tras Jutta Kleinschmidt en 2001, en motos.

"Mi mejor despedida de Challenger era ganando, pero sabía que era difícil porque hay muchos contrincantes increíbles y estaba súpercompetida", aseveró Gutiérrez, que dijo saber que el Dakar se basa en la regularidad y ella fue "poquito a poquito" para estar arriba.

En cuanto a su próxima participación en el Dakar, que será en Ultimate y bajo la marca Dacia, la española dijo que le esperan "unos años increíbles con 'pilotazos'" y en los que intentará "siempre ser competitiva".

Asimismo, preguntada por qué le diría a las niñas que le vean como referente, comentó que aunque no hubiera ganado, les diría que "luchen por sus sueños", como ella ha hecho, que se centren en sí mismas y que sigan su foco, con "una mirada hacia un punto".

Por último, felicitó al piloto español Carlos Sainz (Audi) y aseveró que le "encantaría ganar un Dakar con Carlos", porque "compartir esto con gente cercana a ti está genial", aunque dijo no saber "qué va a pasar" con él, ya que acaba contrato con Audi y si fichará por algún equipo oficial: "Supongo que sí porque es incombustible, así que nada, allí nos veremos, como en la Extreme E".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es