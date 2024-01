Reales Atarazanas de Sevilla: Intento de reforma pero con modificaciones no justificadas

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha confirmado en la comisión de control que la Junta de Andalucía presentó el pasado mes de septiembre una propuesta de reformado del proyecto de rehabilitación de las Reales Atarazanas, modificaciones que la Junta tachó de son “viables” pero que incluyen otras “no justificativas”, según comunicó la Comisión Provincial de Patrimonio el pasado mes de diciembre. Posteriormente, fuentes municipales han matizado esas declaraciones de De la Rosa apuntando que, quien hizo el informe fue la Delegación de Cultura y no Patrimonio.

Según la información aportada por De la Rosa, con fecha 29 de septiembre de 2023 se presentó un reformado del proyecto del nuevo centro cultural de las Atarazanas, “remitiéndose a la Comisión Provincial del Patrimonio a los efectos de emisión del dictamen”. Así, el 20 de diciembre, la ponencia técnica de Patrimonio emitió un informe “sobre la intervención en la calle Temprado” en la que comunicaba que en este segundo reformado, “las modificaciones propuestas son perfectamente viables pero incluye otras modificaciones no justicativas”, por lo que Gerencia procedió a trasladárselo a la Consejería de Cultura.

Fuentes municipales han aclarado posteriormente que, cuando el delegado de Urbanismo se refería al informe del 20 de diciembre, a quien se refería era a una comisión técnica de la Delegación de Cultura, y no a la Comisión Provincial de Patrimonio, por lo que no hay un pronunciamiento oficial de Patrimonio sino un intercambio de documentación entre diferentes departamentos de la Consejería de Cultura.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Cultura han puntualizado que "si no hay aprobado nada no hay reformado nada", reiterando que la Comisión Provincial de Patrimonio "no ha autorizado nada". "Los intentos, intentos son. Patrimonio no ha autorizado nada", concluían, sin ofrecer información alguna sobre los aspectos a los que se refiere la propuesta de reformado y remitiendo a la propia Gerencia de Urbanismo para dar más detalles.

De la Rosa no ha ofrecido ningún detalle más sobre el alcance de este reformado, insistiendo en que el edificio es propiedad de la Junta, que son “los que están haciendo las obras con una licencia vigente, los que tienen un servicio de arqueología que están haciendo seguimiento de la obra” y que en ese proyecto “no tiene nada que ver la Gerencia de Urbanismo”.

El delegado de Urbanismo se ha defendido de las acusaciones de la portavoz municipal de Con Podemos-IU, Susana Hornillo, que se quejaba de que Atarazanas se está convirtiendo en un “expediente X” y que su “obligación es estar debidamente informado”, apuntando que el que la Gerencia no tenga competencias “no quiere decir que se desentienda”.

Así, ha asegurado que “la Gerencia lo que no va a permitir es que se haga lo que no se puede hacer” en las Reales Atarazanas y que “lo que nos debe unir” es que el monumento siga siendo un “sitio emblemático y que se terminen las obras cuanto antes”, dejando caer que entiende que la Junta tiene comunicación directa con Adepa, como ha tenido con el Hospital de la Caridad, con quien le consta trabaja para solucionar las grietas provocadas por las obras.

La existencia de esta propuesta de reformado del proyecto, aunque no tenga ni licencia de obras ni esté aprobado por la Comisión de Patrimonio, confirma las sospechas de la asociación conservacionista Adepa, que lleva varios meses denunciando la existencia del documento sin que haya tenido acceso a los detalles del mismo y si modificarían sustancialmente o no al proyecto pactado entre la entidad, la Junta y La Caixa.

Adepa, que ha pedido sin éxito a Gerencia de Urbanismo que inspeccione las obras, está estudiando si solicitar la paralización total de las obras de rehabilitación de las Atarazanas o que sea parcial, que afectaría solo a la zona en la que se llevaría a cabo este reformado. La entidad lleva reclamando información a Junta, Caixa y Gerencia sobre el alcance de estos cambios y si afectarían a la profundidad de excavación de las naves, la muralla almohade o la ampliación a cuatro de las puertas de acceso, cuando sólo se planteaba la de la calle Temprado.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es