La Junta reitera el llamamiento a la responsabilidad colectiva ante la sequía

El portavoz del Gobierno de la Junta y consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, ha reiterado este viernes el llamamiento a la responsabilidad de ciudadanos, empresas y administraciones ante la "magnitud" del reto del cambio climático, con especial incidencia de la sequía.



Con motivo de una visita institucional al Ayuntamiento de Dalías, el también titular de Medio Ambiente y Economía Azul ha indicado que la Junta de Andalucía está a disposición de la sociedad para seguir "estrechando lazos" y afrontar "ese reto con las mayores garantías".



"El cambio climático nos azota cada vez con más virulencia, lo estamos padeciendo en todos los aspectos de la vida. El ejemplo más paradigmático es precisamente la falta de lluvia", ha advertido Fernández-Pacheco, quien ha dicho que la sequía azota "de manera muy especial" a Andalucía como zona más vulnerable de toda España.



"Frente a ello, la única actitud responsable es la de invertir", ha continuado el consejero, quien ha destacado el esfuerzo inversor de la Junta a través de los distintos secretos de sequía puestos en marcha.



Según el portavoz del Gobierno andaluz, la comunidad trabaja para garantizar el abastecimiento de agua en la sequía que está por venir y ha lamentado que esas obras "que no se hicieron en los gobiernos socialistas tienen la consecuencia que hoy todos conocemos".



También se ha referido específicamente a la situación de Almería, tradicionalmente la provincia con menos precipitaciones no solo de Andalucía sino prácticamente de toda la península Ibérica, con el único desierto de Europa en Tabernas.



"El modelo económico y social de Almería ha sido forjado en una condición de sequía. Es por eso que algunas de las infraestructuras que se pusieron en marcha hace años aquí son las que garantizan el abastecimiento, como las desaladoras o el suministro agrícola a través de los estaciones de depuración de aguas residuales y los terciarios", ha explicado.



No obstante, tal aspecto "no quita" que haya seguir actuando y que el próximo decreto de sequía tenga contempladas también acciones concretas para la provincia de Almería, dado que algunas comarcas "lo están pasando especialmente mal".



En este sentido, ha llamado la atención sobre la situación de la desaladora del Bajo Almanzora, que lleva más de diez años "paralizada por parte del Gobierno de España".

