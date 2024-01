El pequeño comercio se queja de que los períodos de rebajan ya no funcionan

La patronal Comercio Andalucía se ha quejado de que los periodos de rebajas cada año van a menos y están dejando de funcionar porque desde que en 2012 se liberalizaron estas campañas "los precios están permanentemente rebajados" y "no sirven de revulsivo para el comercio de cercanía".



En un comunicado, los comerciantes andaluces aseguran que a las fechas en las que estamos las rebajas prácticamente han terminado para el pequeño comercio de cercanía.



Para Rafael Bados, presidente de Comercio Andalucía, la liberalización de las rebajas, que se llevó a cabo en España en 2012, "les ha quitado todo el sentido a estos periodos, perjudicando fundamentalmente al pequeño comercio que es el que tiene menos capacidad para afrontar una situación donde los precios están rebajados permanentemente".



Los comerciantes andaluces estaban expectantes ante el funcionamiento del periodo de rebajas de enero después de una campaña navideña irregular y un año 2023 donde las ventas fueron inferiores a 2022, sin embargo, la conclusión es que "no ha servido como revulsivo para el pequeño comercio de cercanía", han lamentado.



Por ello, Bados ha reclamado que se vuelvan a regular los periodos de rebajas, ya que se conseguiría darle al sector un mayor equilibrio, se permitiría a los diferentes formatos comerciales que compitiesen en igualdad de oportunidades y se incrementarían las certezas a los consumidores, acabando con la actual situación de "rebajas permanentes que solo beneficia a las grandes empresas y a las grandes plataformas de venta online".



Los comerciantes andaluces lamentan que, a pesar del peso que tiene el comercio en la economía andaluza, que se cifra en un 22 % del empleo y un 11,5 % del PIB, sus demandas de regularización de las rebajas no encuentran eco en las administraciones con competencias en la materia, según el comunicado.



No obstante, Bados ha afirmado que van a seguir planteando sus reivindicaciones con firmeza hasta que sean escuchados, ya que ha argumentado que es una "realidad palmaria que el comercio de cercanía no tiene la misma capacidad y los mismos recursos que las grandes empresas y plataformas para afrontar periodos de rebajas permanentes".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es