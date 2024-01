Piden 15 años de cárcel para el hombre que apuñaló a un niño junto a un colegio en 2021

La Fiscalía pide 15 años de cárcel para el hombre acusado de apuñalar en el cuello a un menor de 7 años junto a su colegio, dejándole herido grave, ya que la esquizofrecia que padece, y por la que no declaró ante la Policía tras el ataque, no le exime totalmente de la responsabilidad penal.



El juicio está señalado para el próximo miércoles en la Sección 15 de la audiencia madrileña por los hechos ocurridos el 10 de diciembre de 2021 cerca del colegio Hastings School de Madrid, donde el acusado presuntamente atacó al menor de formar sorpresiva y huyó.



La Policía le detuvo doce días después y comprobó que se trataba de un ciudadano kosovar de 32 años que había llegado a España pocos días antes y que contaba con detenciones previas en el Reino Unido. No le pudieron tomar declaración al verle incapacitado por problemas mentales, según informaron entonces fuentes de la investigación.



Ahora, de cara al juicio, la Fiscalía pide para él 15 años de cárcel como autor de un asesinato en grado de tentativa con la eximente incompleta de alteración psíquica, ya que padece una esquizofrenia paranoide por la que tenía la percepción de la realidad no anulada pero sí alterada, lo que "afectaba gravemente sus normales facultades volitivas e intelectivas".



Según el escrito de acusación, A. Z., nacido en Kosovo en 1989 y con nacionalidad de ese país y del Reino Unido, estaba en España en situación irregular y sobre las 13:05 horas del 10 de diciembre de 2021 abordó a un menor de 7 años que se disponía a regresar junto con sus compañeros al centro educativo Hastings School después de realizar un clase de educación física en el Colegio Mayor Juan Luis Vives.



"De manera sorpresiva y con intención de acabar con su vida se abalanzó sobre el menor, por la espalda, sin que el menor le viera, ni pudiera reaccionar", y le ocasionó varias heridas, una de ellas un corte profundo en el cuello de unos diez centímetros, en una zona vital.



Lo hizo con un cuchillo de cocina de unos 32,5 centímetros de longitud total, con hoja monocortante de 20 centímetros que tiró en un contenedor de basura mientras huía y que fue recuperado por la Policía, detalla la Fiscalía.



El niño sufrió heridas graves por las que fue operado y que tardaron en sanar cuarenta días y sufre secuelas psicológicas.



Para la Fiscalía la esquizofrenia paranoide que sufre el acusado no anuló su percepción de la realidad pero sí la alteró."Afectaba gravemente sus normales facultades volitivas e intelectivas, y su normal capacidad de comprender la ilicitud de su conducta y de actuar conforme a dicho conocimiento, en relación con los hechos objeto del procedimiento", precisa.

