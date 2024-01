Taiwán notifica la presencia de 24 aviones de guerra chinos en sus inmediaciones

El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán notificó este jueves la presencia de 24 aviones de guerra chinos en las inmediaciones de su territorio, una cifra récord en lo que va de año y que llega cinco días después de la celebración de elecciones presidenciales en la isla.



En su reporte diario, el MDN informó que hasta las 6.00 horas (22.00 GMT del miércoles) once aeronaves chinas incursionaron más allá de la línea media del estrecho de Formosa o ingresaron en la región suroeste y norte de la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ, por sus siglas en inglés) de la isla, otro récord este año.



La línea media del estrecho actúa como frontera no oficial respetada tácitamente por Taipéi y Pekín, mientras que la ADIZ taiwanesa, la cual no está definida ni regulada por ningún tratado internacional, abarca un área más extensa que incluye zonas de China continental.



Este miércoles por la noche, el MDN emitió un comunicado para informar de la incursión de dieciocho aviones chinos, incluyendo cazas SU-30, en su ADIZ, los cuales realizaron “patrullas de combate conjuntas” con barcos de la Armada.



“La prosperidad de la región del estrecho de Taiwán es fundamental para el desarrollo y la estabilidad globales, y es un deber y una responsabilidad compartidos por todos los actores regionales”, manifestó este miércoles el Ministerio de Defensa taiwanés en su perfil de X.



“Continuaremos fortaleciendo nuestras capacidades de autodefensa y aportando nuestra parte para que sea segura”, agregó.



La incursión de estos aviones de guerra se produjo cinco días después de que William Lai (Lai Ching-te), líder del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP), se impusiese en las elecciones presidenciales de la isla con un 40 % de los sufragios.



Desde principios de año, el MDN registró la presencia de un total de 166 aeronaves chinas en las inmediaciones de Taiwán, de las cuales 33 incursionaron más allá de la línea divisoria del estrecho o penetraron en la zona de defensa aérea insular.



El récord diario se registró el pasado 18 de septiembre, cuando 103 aviones chinos sobrevolaron las inmediaciones de la isla.



Taiwán -donde se retiró el ejército nacionalista chino tras la derrota a manos de las tropas comunistas en la guerra civil- se ha gobernado de manera autónoma desde 1949, aunque China reclama la soberanía sobre la isla, a la que considera una provincia rebelde para cuya “reunificación” no ha descartado el uso de la fuerza.

