Pedro Piqueras revela cómo es su vida tras su jubilación

Pedro Piqueras se despedía definitivamente de la audiencia el pasado 21 de diciembre tras casi 18 años presentando Informativos Telecinco. Todavía acostumbrándose a esta nueva etapa de su vida fuera de los platós, el periodista ha recibido este martes el premio Jesús Hermida a su trayectoria en la gran Gala de los Premios Iris de la Academia de Televisión.

Una reaparición en la que el comunicador nos ha hablado de cómo afronta su jubilación y cómo es ahora su día a día: "Han sido 34 años de una vida un poco esclava, con horarios muy duros, muchas horas de trabajo, y estaba esperando el momento para poder hacer una vida normal también, hacer cosas que hace todo el mundo" ha reconocido, confesando con una sonrisa que "cree" que de momento no echa de menos los Informtivos.

Para su sucesor, Carlos Franganillo, solo buenas palabras. "Es un caballero, cosa que yo ya sabía y por eso aposté por él. Va a tratar de hacer una información muy equilibrada, muy seria y creo que la apuesta era fácil, y un día le dije al director de Informativos, Paco Moreno, que me encantaría que fuera él el que me sustituyera" ha revelado.

A sus 68 años, Piqueras adelanta que si algo sabe de su nueva vida es que será "nueva, nueva", y que "la música va a estar presente". "Aunque creo que eso me encantaría no voy a hacer un programa de radio sobre música, me voy a ir a aprender a tocar el piano un poquito más, porque soy un desastre" nos ha contado, adelantando que también le veremos dando algunas charlas y conferencias.

Y, como asegura, "sobre todo vivir" porque, como confiesa, "he descuidado mucho a la familia siempre". "A mi hijo no sé si lo he criado o no, la verdad creo que no, porque con esos horarios era imposible ¿no? Pero esta semana estoy tomando cañas con mi hijo todos los días. Está ahora aquí en Madrid, él vive en Londres y entonces digo: 'joer, qué maravilla'" admite, revelando que "nunca es tarde si la dicha es buena" y ahora está aprovechando para cuidar no solo a la familia, sino también a sus amigos de toda la vida.

